CS2: Jahrelang setzten Spieler auf die gleiche Pistole, doch jetzt übernimmt wohl eine andere Waffe die Meta

In Counter-Strike bestimmte die USP-S lange Zeit die Meta in Pistolen-Runden, doch jetzt sägt eine andere Waffe an ihrem Thron.

Um welche Waffen geht es? Die USP-S ist eine der ikonischsten Waffen von Counter-Strike. Die schallgedämpfte Pistole hat jahrelang die Meta in den Pistolen-Runden bestimmt, doch jetzt kratzt eine andere Handfeuerwaffe am Thron der USP: die Glock-18.

Während ihr mit der USP-S nicht sprayen, sondern präzise auf den Kopf eures Kontrahenten schießen und von den guten Schadenswerten der Pistole profitieren solltet, eignet sich die Glock auch für das sogenannte „Run & Gun“.

„Run & Gun“ beschreibt das Schießen während des Laufens, das in Counter-Strike durchaus Nachteile mit sich bringt.

Spieler setzen vermehrt auf die Glock-18

Ändert sich die Meta von CS2? Auf Reddit hat ein User namens „vecter“ ein Gespräch über den Zustand Glock-18 in CS2 gestartet und gefragt: „Liegt es an mir oder ist die Glock wirklich gut in Pistolen-Runden?“ Anschließend führt vecter aus, er habe das Gefühl, die Glock sei in CS2 stärker als im Vorgänger CS:GO.

Auch ein anderer Spieler scheint eine ähnliche Meinung zu haben und schreibt: „Nun, da das Halten von Winkeln nicht gut ist, was ist besser als eine ‘Run and Gun’-Waffe mit 20 Kugeln für die erste Runde?“

Ein dritter User erklärt: „CT’s müssen sorgfältig mit ihren USPs zielen oder sie treffen nicht einen einzigen Headshot. Währenddessen kann man mit der Glock so ziemlich alles machen, während man sie spammt, sogar auf lange Distanz. […] Es ist absurd, wie leicht man von Glocks in CS2 überfahren werden kann.“

Viele Spieler in dem Thread glauben, dass die Glock in CS2 an Stärke dazu gewonnen hat, dennoch gibt es auch Spieler, die der Meinung sind, die USP sei weiterhin die Nummer 1. Die Frage, welche Waffe zukünftig die Meta bestimmt, ist derzeit also noch offen.

Peekers-Advantage macht der USP das Leben schwer

Wieso ist die Glock-18 in CS2 stärker als in CS:GO? In Counter-Strike 2 ist das Halten eines Winkels nicht mehr so stark wie CS:GO – zumindest sind viele Spieler der Meinung. Das liegt vor allem an dem sogenannten Peekers-Advantage.

Das allgemeine Empfinden von dem Großteil der Community ist, dass der Peekers-Advantage in CS2 schlimmer ist als in CS:GO, wodurch das Halten eines Winkels noch schwieriger ist.

Was ist Peekers-Advantage? Peekers-Advantage bedeutet, dass der Spieler im Vorteil ist, der aus einer Deckung heraus in den Schusswechsel geht, während der Spieler, der einen Winkel hält, im Nachteil ist. Wenn ihr also auf einen Gang zielt, und euer Gegner kommt plötzlich von der Seite auf diesen Gang gelaufen, dann ist euer Kontrahent euch gegenüber im Vorteil.

Da es mit der Glock-18 auch während des Laufens möglich ist, den Gegner vergleichsweise präzise zu treffen und sie obendrein ein recht großes Magazin besitzt, ist die Glock dank des verstärkten Peekers-Advantages besser als je zuvor.

Ob es für die Glock-18 reicht, die USP-S von ihrem Thron zu stoßen, wird sich zeigen. Besonders auf hoher Elo, wo die Spieler ihre Utility nutzen, Winkel im Kreuzfeuer halten und saubere Kopfschüsse landen, könnte die Glock etwas ihrer neugewonnenen Stärke einbüßen.

Nicht nur die USP-S leidet unter dem verstärkten Peekers-Advantage, auch AWP-Spieler haben es in CS2 schwieriger. Sogar s1mple überlegt zukünftig die Waffe zu wechseln:

