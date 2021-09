Das sind die idealen Controller für Diablo 2 Resurrected für Xbox und PC

Denn der FUSION Pro 2 lässt sich wie der Elite-Controller ebenfalls einstellen: So sind die Analogsticks und Ringe der Tasten austauschbar, alle Teile liegen hinter einer magnetischen Frontplatte. Auf der Rückseite des Controllers kann man mit einem Hebel die Zugstärke der Trigger in bis zu drei Stufen einstellen.

Der Controller liegt gut in großen Händen, macht aber in kleinen Händen Probleme. Das liegt vor allem daran, weil die belegbaren Sondertasten des Controllers auf der Rückseite des Geräts liegen und damit schwer zu erreichen sind.

Mehr zu Diablo findet ihr in unserem Hub: Diablo 2 Resurrected als Remaster – Alles, was ihr zum Release wissen müsst

Doch welches Gamepad ist für wen am besten geeignet? Wir stellen euch die besten Controller vor und erklären, für wen sie am besten geeignet sind.

Insert

You are going to send email to