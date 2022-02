Community-Turnier in PUBG – Spielt am Valentinstag um coole Hardware-Preise von Corsair!

Ihr habt keine Lust auf romantisches Gesülze, sondern eher auf knallhart-taktische Schusswechsel und den Nervenkitzel von Battle Royale? Dann spült eure Bratpfannen ab und macht euch bereit zum Absprung, ab Februar geht’s gemeinsam mit PUBG zur Sache!

Wann findet das Event statt? Als Auftakt einer Serie von Community-Turnieren wollen wir euch am 14. Februar, am Valentinstag also, gemeinsam mit 99 anderen Spielern ab 19 Uhr in die Arena schicken, um die zähesten von euch zu ermitteln – und mit wertvollen Hardware-Preisen zu belohnen.

Was genau wird gespielt? Das Turnier erstreckt sich über 4 Spiele am Abend und soll nicht nur den Erstplatzierten belohnen, sondern auch Beute für bestimmte Achievements während des Wettkampfes bieten. Gespielt werden die vier Maps Erangel, Vikendi, Miramar und Sanhok im Vanilla-Setting.

Anmelden könnt ihr euch über das Organisations-Tool Toornament, in dem das Orga-Team den Ablauf der Spiele und den Gesamtausgang des Turniers überwacht. Die Teilnahme ist kostenlos, ihr braucht also nichts als Zeit, Lust und den Willen zum Sieg!

Für wen ist das Turnier gedacht? Das erste Turnier am Valentinstag richtet sich vor allem an neue Spieler, die zwischen einem und 50 Spielen auf dem virtuellen Buckel haben!

PUBG – Das Valentinsturnier im Schnell-Check

Wann? 14. Februar, ab 19 Uhr

14. Februar, ab 19 Uhr Wo? In PUBG (Spiel) und auf Toornament (Turnier-Organisation)

In PUBG (Spiel) und auf Toornament (Turnier-Organisation) Wer? 100 PUBG-Verrückte mit gutem Pfannen-Handling

100 PUBG-Verrückte mit gutem Pfannen-Handling Welche Map? Erangel, Vikendi, Miramar, Sanhok

Erangel, Vikendi, Miramar, Sanhok Welche Perspektive? TPP (Third Person Perspective – nur im Valentinstagsturnier)

TPP (Third Person Perspective – nur im Valentinstagsturnier) Welche Settings? Vanilla

Vanilla Wie lange? 4 Spiele

Wie läuft das Turnier ab?

Am Ende entscheidet ein Punktesystem darüber, wo ihr in der Rangliste um die Hardware-Preise steht. Für jeden Abschuss winken 10 Punkte, bei Spielende kommen außerdem, je nach Platzierung, weitere Zähler aufs Konto – von 100 Punkten für den letzten Überlebenden bis runter zu 5 Punkten für denjenigen auf Platz 49.

Die Art und Weise wie ihr spielt, trägt außerdem zu euren Chancen auf einen Preis bei, denn neben Platz 1 sollen auch andere Leistungen wie beispielsweise der zugefügte Schaden oder die zurückgelegte Distanz im Match eine Rolle spielen.

Hier könnt ihr euch anmelden: PUBG im Valentinstag Community-Turnier bei Toornament

Den Siegern die Beute – Hardware und ein Live-Match

Neben dem Spaß am Spiel und der Aussicht auf Ruhm und Ehre winken euch außerdem in diesem und jedem folgenden Community-Turnier Hardware-Preise von Corsair! Eure Gelegenheit, das altgediente Gaming-Equipment durch ein Upgrade zu ersetzen oder aufzurüsten!

Neben einem größeren Hauptpreis für den Erstplatzierten warten 8 kleinere Preise auf die Gewinner der unterschiedlichen, oben erwähnten »Achievements«, es lohnt sich also immer, sich anzustrengen und konzentriert weiterzuspielen, auch wenn vielleicht schon ein anderer Spieler in Führung liegt.

Als erster Preis winkt euch:

Die 8 Glücklichen mit den besonderen Achievements erhalten einen der anderen aufgeführten Preise:

Weitere Infos zum Turnier am Valentinstag sowie den anderen Events findet ihr immer rechtzeitig vorher auf unseren Websites. Im März gibt es außerdem ein spannendes, live gestreamtes Länder-Battle zwischen deutschen und französischen Spielern zu sehen!