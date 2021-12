Letzte Gelegenheit: CoD Warzone verabschiedet die alte Map mit 3 Live-Events und Doppel-XP

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Die neue Karte „Caldera“ muss sich erst beweisen und auch die Änderungen beim Gameplay dürften viele Spieler mit Spannung erwarten. Was euch das Pacific-Update bieten möchte, erfahrt ihr hier: 10 wesentliche Änderungen in CoD Warzone, die euch nach dem Pacific-Update erwarten

Last Hours of Verdansk: Der letzte Event-Modus zum Abschied von Verdansk ist ein besonderes Battle Royale mit anderen Sieg-Regeln. Ihr kämpft nicht um den totalen Sieg über alle Gegner, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt im Match müsst ihr eine Flagge einnehmen.

Secrets of the Pacific: Das ist das erste gemeinsame Event mit dem neuen CoD: Vanguard. Das Event fordert von euch, insgesamt 6 Orte auf der alten Map zu besuchen und für jeden Erfolg gibt es eine thematisches Cosmetic, das auf die neue Warzone-Map einstimmt.

Am Morgen des 08. Dezember, genauer gesagt um 6 Uhr in der Früh, fährt die Call of Duty: Warzone ihre Server runter und bereitet sich auf den Release der neue Map vor: die pazifische Vulkan-Insel Caldera.

