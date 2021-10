CoD Warzone: Lohnt sich die letzte Season vor Vanguard? 2 Termine solltet ihr im Auge haben

Das Battle Royale Warzone hat die letzte Season gestartet vor der großen Umstellung auf Call of Duty: Vanguard. MeinMMO hat reingeschaut und zeigt euch, für wen sich die neue Season 6 lohnt und welche Termine ihr auf jeden Fall im Blick behalten solltet.

Was brachte die neue Season 6? Auffälligste Änderung der Season in Call of Duty: Warzone waren die Map-Anpassungen, die den Bereich „Downtown“ von Verdansk großflächig veränderten. Doch die Season 6 hat zum Start noch mehr zu bieten:

Map-Änderungen Downtown/Stadion

Neue Weltkriegs-Bunker mit Loot

3 neue Waffen – Sturmgewehr, Schrotflinte & Axt

Anpassung von 5 starken Meta-Waffen

Iron Trails ’84 als regelmäßiger Modus Die kompletten Patch Notes gibts hier



Dazu kommen im Laufe der Season noch weitere Inhalte, wie ein neuer Modus, 2 Waffen und wahrscheinlich auch 2 Live-Events. MeinMMO schaut sich die Season 6 mit euch an und zeigt, für wen sich der Einstieg lohnt.

Season 6 mit der größten Map-Änderung seit 6 Monaten

Was gefällt an der Season 6? Die umfassenden Änderungen an der Map sind die größte Anpassung seit 6 Monaten und haben einen guten Teil von Verdansk „umgestaltet“. Downtown und das Stadion sind kaum wiederzuerkennen. Ein Krater zieht sich vom Signal-Array bis runter vor das Krankenhaus.

Auf dem Weg verschlang die Erdspalte einige Hochhäuser der Downtown, deren Rest sich nun in dem Krater befinden. Der große, neue Korridor bietet eine neue Art der Vertikalität in der Innenstadt und Kämpfe laufen hier jetzt deutlich anders ab. Obendrauf kommen die 3 neuen Bunker und insgesamt war die Anpassung im Vergleich zu anderen Map-Änderung sehr umfangreich.

Durch die Schwächung einiger starker Waffen kam zudem Bewegung in die Waffen-Meta. 5 Waffen hat es erwischt und zusätzlich kamen 3 neuen Waffe in die Meta, die sich in den letzten Wochen bereits aufgedrängt haben. Die neuen Meta-Waffen und Alternativen zu den generften Schießeisen findet ihr hier:

Ein weiterer Pluspunkt zum Start der neuen Season 6 ist die Reaktion auf das überragende Feedback zum Modus „Iron Trails ’84“. Statt den Modus direkt nach dem Ende der Season einzumotten, wie sonst oft üblich, bleiben die „Trails“ auch in Season 6 Teil der Warzone und sind regelmäßig in den Playlisten zu finden:

Für einen Season-Start waren das verhältnismäßig viele Änderungen und Warzone möchte die Stadt Verdansk offenbar gebührend verabschieden. Doch hier liegt auch das Problem der Season 6 begraben.

Der Ausblick auf Vanguard lässt Season 6 alt aussehen

Warum hat Season 6 einen schweren Stand? Warzone hat in Teilen bereits bekannt gegeben, was euch nach der Integration von Vanguard in das Battle Royale erwartet:

Komplett neue Map im Pazifik-Stil

Anti-Cheat für den PC

Frische Vanguard-Engine für Warzone

Alle Waffen des neuen CoDs in Warzone

Die durchaus starke Season 6 kann bei dem Ausblick auf die kommenden Änderungen nicht mithalten. Viele Spieler wissen, dass Warzone wohl Anfang Dezember richtig aufdreht und ein ganz neues Spiel werden könnte.

Season 6 ist der Abschied von Verdansk – Wer sollte reinschauen

Für wen lohnt sich Season 6? Für aktive Spieler ist die neue Season sehr gelungen. Es gab umfassende Änderungen und eine Brise mit frischem Wind weht durch die große Map Verdansk und auch ein wenig durch die Waffen-Meta.

Seid ihr eine Weile nicht mehr im Battle Royale unterwegs gewesen, dann schnappt euch euren Trupp und begutachtet den Krater in der Downtown von Verdansk. Das neue Gebiet ändert die Dynamik in diesem Bereich sehr und die Innenstadt spielt sich nun völlig anders. Auch, wenn Sniper weiterhin die Gegend terrorisieren können.

Allerdings beschränken sich die Anpassungen zum Großteil auf diesen Bereich und je nach Start-Punkt eures Matches bekommt ihr von den Neuerungen auch mal gar nichts mit.

Wer sollte auf Vanguard warten? Habt ihr nach einer langen und sehr aktiven Phase die Warzone erstmal beiseite gelegt, dann wartet auf die großen Anpassungen mit der Vanguard-Integration. Warzone bringt in Season 6 zwar respektable Änderungen, aber nicht den großen Wurf.

Seid ihr trotz eurer inaktiven Phase Fan der Warzone, dann schaut aber im Laufe der Season 6 trotzdem mal in Verdansk vorbei. Es ist die letzte Season in der Stadt, die knapp 1,5 Jahre die Warzone aufgebaut und geprägt hat. Nach aktuellem Stand kommt Verdansk auch nicht mehr zurück – ein paar letzte Matches aus nostalgischen Gründen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.