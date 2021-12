CoD Warzone zeigt ersten Trailer und 21 Bilder der Map Caldera – „Werd mein Haus nicht mehr verlassen“

Am 08. Dezember startet endlich die neue Map von Call of Duty: Warzone – das Insel-Paradies „Caldera“. Nun gibt es den ersten Trailer zu sehen und über 20 neue Bilder. MeinMMO zeigt euch die neuen Blickwinkel und fängt erste Reaktionen ein.

Nach einer kleinen Verschiebung kommt die neue Karte des kostenlosen Battle Royale Call of Duty: Warzone am 08. Dezember. Nun gibt es den ersten Trailer, der auf YouTube von PlayStation veröffentlicht wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Trailer, Übersichtskarte, Landezonen – Das ist Caldera

Was gibt es noch von der neuen Map zu sehen? Ein paar Stunden vor dem Trailer kam bereits eine Übersichtkarte der neuen Map auf Twitter:

In einem umfangreichen Blogpost auf callofduty.com zeigen die Entwickler zudem zu jedem der markierten „Points of Interest“ ein Bild für einen ersten Eindruck:

A. Arsenal

B. Docks

C. Runway

D. Ruins

E. Mines

F. Peak

G. Beachhead

H. Village

I. Lagoon

J. Airfield

K. Fields

L. Sub Pen

M. Power Plant

N. Capital

O. Resort

Unabhängig von der Übersichtkarte gab es noch ein paar weitere Bilder zu sehen:

Wie groß wird die Map ungefähr? Durch die Übersichtskarte war es nun möglich, die beiden Maps Caldera und Verdansk nachvollziehbar zu vergleichen. Auf reddit findet sich eine Karte mit übereinandergelegten Maps im Größenvergleich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Spieler feiern die Map und den Trailer-Humor

Wie kommt das alles an? Zu der neuen Map und dem Trailer gibt es beinahe nur positive Reaktionen. Die farbenfrohe Karte erinnert einige auf eine positive Art an Far Cry und der Airline-Humor des Trailers kommt sehr gut an.

Vangezy auf YouTube: „Geht es euch auch so oder bin ich nur so gehypet von der Karte? Es ist so schön – keine ausgewaschene Grafik, keine gräulichen Filter, fast wie die „Battlefield 2042/Far Cry 6“-Grafik und fast so bunt wie die „Black Ops“-Reihe.

@stevob96 auf Twitter: „Ich werd mein Haus nicht mehr verlassen, wenn das rauskommt.“

Noah Taylor auf YouTube: „Ich mag den Trailer. Ich möchte mehr lustige Trailer sehen!“

Allerdings meckern einige Spieler, dass es immer noch keine festen Aussagen zu den Sichtfeld-Einstellungen auf den Konsolen gibt und den Versionen von PlayStation 5 und Xbox Series.

Warzone bekommt mit Einführung der neuen Map die Vanguard-Grafik und das neuste CoD hat den Sichtfeld-Regler auf den Konsolen und eine Next-Gen-Version. Hier wünschen sich die Warzone-Fans endlich klare Aussagen.

Eine weitere, häufig gestellte Frage – „Kann man schwimmen auf Caldera?“. Und obwohl das Wasser nicht mehr ganz so tödlich ist, wie in Verdansk: Schwimmen geht noch nicht, aber ihr könnt dann in flachem Wasser laufen und bekommt sogar die Effekte des Perks „Kaltblütig“, wenn ihr euch duckt.

Mehr zu den Neuerungen findet ihr im Laufe des Tages auf MeinMMO.

Die neue Map hinterlässt ordentlich Eindruck und kommt gut an. Doch was sagt ihr zu Caldera? Meint ihr, dass die Insel lange frisch bleibt? Gefällt euch das Setting? Hättet ihr vielleicht lieber wieder eine Stadt unsicher gemacht?

Lasst uns gern ein Kommentar mit euren Gedanken da und diskutiert mit uns und der Community. Wollt ihr lieber etwas darüber lesen, welche Waffen ihr nun leveln solltet, dann schaut hier vorbei: 5 starke Waffen von CoD Vanguard, die ihr jetzt für Warzone leveln solltet