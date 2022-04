MeinMMO zeigt euch die statistisch 5 beliebtesten Waffen mit den am meisten genutzten Aufsätzen in Call of Duty: Warzone. Dazu stellen wir das Sturmgewehr Vargo 52 vor, das derzeit als stärkstes Sturmgewehr gilt, aber nicht zu den beliebtesten Waffen gehört.

Über die besten Waffen in Call of Duty: Warzone lässt sich streiten. Viele mögen es, wenn ihre Waffen wie Laser ohne Rückstoß funktionieren. Andere setzen eher auf Mobilität und wollen schnell ins Visier.

Bei datenbasierten Statistiken sieht das anders aus. Sie geben Informationen ein gewisses, nachvollziehbares Fundament. Und zum Glück gibt es „WZRanked“, eines der besten Tools für Warzone, um sich über die aktuelle Waffen-Meta auf dem Laufenden zu halten.

MeinMMO zeigt euch die Top 5 der aktuellen Waffen-Charts im Battle Royale mit kurzer Beschreibung. Dazu das Sturmgewehr Vargo 52 und warum ihr es unbedingt mal ausprobieren solltet.

WZRanked ( via wzranked.com ) untersucht eine Datenschnittstelle von Call of Duty und analysiert so die ausgewählten Loadout-Waffen der Spieler, die ihre Daten freigegeben haben. Dadurch kann die Seite Nutzungsstatistiken erzeugen, um die beliebtesten Waffen zu ermitteln, die dazu gewählten Aufsätze und die Fairness der Meta

Platz 5: Roboter – 4,42 %

Was ist das für eine Waffe? Die Roboter ist ein schnell feuerndes Sturmgewehr mit geringem Rückstoß. Sie glänzt mit einem sehr großen ersten Schadensbereich und verliert erst auf großer Entfernung an Schaden. Die Time-to-Kill lässt zu wünschen übrig – aber ihr trefft dafür eure Feinde zuverlässig.

Warzone: Roboter – Beliebteste Aufsätze

Mündung: MX-Schalldämpfer

Lauf: ZAC 600mm BFA

Visier: G16 2,5x

Schaft: Anastasia gepolstert

Unterlauf: M1941-Handstopper

Magazin: 6,5mm Sakura 75-Schuss-Trommel

Munition: Verlängert

Griff: Polymer-Griff

Extra1: Fester Griff

Extra2: Voll geladen

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: MX Silencer

Barrel: ZAC 600mm BFA

Optic: G16 2.5x

Stock: Anastasia Padded

Underbarrel: M1941 Hand Stop

Magazine: 6.5mm Sakura 75 Round Drums

Ammunition: Lengthened

Rear Grip: Polymer Grip

Perk1: Tight Grip

Perk2: Fully Loaded

Platz 4: Schweizer K31 – 5,62 %

Was ist das für eine Waffe? Das Sniper-Gewehr gehört zusammen mit der Kar 98k aus CoD MW zu den Top-Scharfschützengewehren. Sie hat gewisse Vorteile gegenüber der Kar, zum Beispiel beim Nachladen und Brusttreffer-Schaden. Controller-Spieler sollten aber trotzdem auf die Kar 98k setzen.

Warzone: Schweizer K31 – Beliebtestes Setup

Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 24,9″, verlängert

Laser: SWAT-5mw-Laser-Markierer

Unterlauf: Schleifschalen-Griff

Griff: Schlangen-Umwicklung

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: GRU Suppressor

Barrel: 24.9″ Combat Recon

Laser: SWAT 5mw Laser Sight

Underbarrel: Bruiser Grip

Rear Grip: Serpent Grip

Platz 3: Kar 98k – 7,58 %

Was ist das für eine Waffe? Lange Zeit die beliebteste Waffe, teilen sich mittlerweile die Schweizer und die Kar ihre Nutzer besser auf. Größter Nachteil der Kar ist dabei, dass ihr jede Kugel einzeln nachladen müsst, wenn ihr ein Sniper-Scope verwendet. Vorteil ist ihr stärkerer Aim-Assist auf dem Controller.

Warzone: Kar 98k CoD MW- Beliebtestes Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Singuard maßgefertigt 27,6″

Laser: Taktischer Laser

Visier: Zielfernrohr

Schaft: FTAC Sportskeil

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: Monolithic Suppressor

Barrel: Singuard Costum 27.6″

Laser: Tac Laser

Optic: Sniper Scope

Stock: FTAC Sport Comb

Platz 2: Cooper Karabiner – 7,76 %

Was ist das für eine Waffe? Der Cooper Karabiner bietet euch sehr stabile Setups für die Reichweite, kann aber auch als Sniper-Support gute Arbeit leisten. Maschinenpistolen erobern ihren Platz im Nahkampf jedoch zurück, deswegen empfehlen wir den Karabiner als stabile Fernkampf-Option mit ordentlicher Time-to-Kill.

Warzone: Cooper Karabiner – Beliebteste Aufsätze

Mündung: MX-Schalldämpfer

Lauf: 22″ Cooper Eigen

Visier: G16 2,5x

Schaft: Cooper 45RS

Unterlauf: M1941 Handstopper

Magazin: 9mm 60-Schuss-Trommel

Munition: Verlängert

Griff: Polymer-Griff

Extra1: Fester Griff

Extra2: Voll geladen

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: MX Silencer

Barrel: 22″ Cooper Custom

Optic: G16 2.5x

Stock: Cooper 45RS

Underbarrel: M1941 Hand Stop

Magazine: 9mm 60 Round Drums

Ammunition: Lengthened

Rear Grip: Polymer Grip

Perk1: Tight Grip

Perk2: Fully Loaded

Platz 1: MP40 – 9,27 %

Was ist das für eine Waffe? Die MP40 hat sich nach dem Release der Vanguard-Waffen in Warzone ganz oben in der Liste festgebissen und lässt nicht mehr los. Trotz einiger Nerfs bleibt die Waffe stark und beliebt, weil sie sich einfach spielt und starke Mobilität liefert.

Warzone: MP40 – Beliebteste Aufsätze

Mündung: Rückstoß-Booster

Lauf: VDD 189mm kurzer Lauf

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Krausnick 33M Faltrahmen

Unterlauf: M1941-Handstopper

Magazin: 7,62 Gorenko 45-Schuss-Magazin

Munition: Hohlspitze

Griff: Noppengriff

Extra1: Stütze

Extra2: Schnell

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: Recoil Booster

Barrel: VDD 189mm Short

Optic: Slate Reflector

Stock: Krausnick 33M Folding

Underbarrel: M1941 Hand Stop

Magazine: 7.62 Gorenko 45 Round Mags

Ammunition: Hollow Point

Rear Grip: Stippled Grip

Perk1: Brace

Perk2: Quick

Bonus: Vargo 52

Was ist das für eine Waffe? Das Sturmgewehr kam etwas überraschend nachträglich aus Cold War zu Warzone und überzeugt mit kräftigem Schaden, ohne dabei zu viel Rückstoß mitzubringen. Aktuell gilt die Vargo auf Caldera und Rebirth Island als die stärkste Waffe, wenn ihr bei einem Sturmgewehr nicht unbedingt einen Laser sucht.

Warzone: Vargo 52 – Starkes Setup

Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 18,6″ Sonderkommando

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Speznas-Griff

Magazin: Speznas 60-Schuss

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: GRU Suppressor

Barrel: 18.6′ Task Force

Optic: Axial Arms 3x

Underbarrel: Spetsnaz Grip

Magazine: 60 Rnd

Nach der Einführung der Vanguard-Waffen mit ihren 10 Aufsätzen haben die neuen Knarren die Waffen-Meta eindeutig übernommen. Nur die beiden mobilen Sniper aus CoD MW und Cold War bleiben oben mit an der Spitze.

Wir möchten gern wissen, welche Waffen bei euch derzeit hoch im Kurs stehen. Geht ihr bei der Liste mit oder habt andere Favoriten? Lasst uns gern einen Kommentar zum Thema da.

Sucht ihr noch mehr Auswahl, schaut bei unserer Liste mit den besten Waffen von Warzone vorbei.