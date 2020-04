CoD MW: Activision-Mail verrät neue Details zur Season 3, lässt Spieler grübeln

In Kürze startet bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone die Season 3. Nun hat eine E-Mail von Activision einige frische Details zur neuen Saison preisgegeben und stellt die Spieler vor ein Rätsel. Was hat es damit auf sich?

Was hat es mit der E-Mail auf sich? Kurz vor Start der Season 3 hat Activision eine Promo-Email zur neuen Saison verschickt – offenbar etwas zu früh. Denn dem Kampf um Season 3 kann man sich über den beigefügten Link noch nicht anschließen.

Doch die Mail verrät zwei neue Details zur Season 3 und macht es zudem kurz vor dem Start neuen Saison nochmal richtig spannend.

Was verrät die E-Mail zur Season 3 von CoD Modern Warfare?

In der E-Mail sind ein Bild mit einigen Eckpunkten sowie ein Link enthalten, über den man offenbar zur neuen Saison gelangen soll. Doch diese ist noch nicht online. Denn Season 3 startet erst am 8. April – wohl gegen 8:00 Uhr deutscher Zeit.

Diese Infos sind jetzt neu: Auch wenn es sich im Prinzip nur um einige Stichpunkte handelt, so kann man Text und Bild bereits 2 neue Infos entnehmen.

So steht dort unter anderem, dass die Season 3 neben Call of Duty: Warzone und dem regulären Multiplayer von Modern Warfare auch zum Koop-Modus SpecOps (Spezialeinheit) kommt. So wie es aussieht, wird es also auch für SpecOps endlich wieder neuen Content geben. Die Season 2 brachte nämlich keine neuen SpecOps-Inhalte mit sich.

Zudem ist nun im Prinzip endgültig bestätigt, dass der tot geglaubte Alex aus der Kampagne als neuer Operator in Season 3 zurückkehren wird. Dieser ist samt Namen und Rufzeichen (Echo 3-1) prominent auf dem Bild zu sehen.

Worüber grübeln die Spieler gerade? Was zahlreiche Spieler aktuell grübeln lässt, ist die Aussage „Worlds collide“, also „Welten kollidieren“. Denn näher erläutert wird das Ganze nicht. Und was es damit genau auf sich hat, das kann sich aktuell keiner so richtig erklären.

So könnte damit beispielsweise gemeint sein, dass Modern Warfare 2019 einige beliebte klassische Maps oder bestimmte Charaktere aus früheren Modern-Warfare-Ablegern zurückbringen will und die Welten von 2019 und früher somit kollidieren könnten. Das ist unter anderem ein Grund, warum Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ohne eigenen Multiplayer erschien. Aber auch das ist bislang nur eine vage Vermutung.

Was denkt ihr? Was ist mit „Worlds collide“ in der Season 3 gemeint?