CoD MW & Warzone: Playlist-Update heute bringt Vorgeschmack auf Zombie-Modus

Das dieswöchige Playlist-Update für Call of Duty steht an. Schaut rein und findet heraus, was sich dieses Mal bei Modern Warfare und dem Battle Royale Warzone ändert.

Was geht bei CoD? Der neue Teil des Ego-Shooters Call of Duty: Modern Warfare steht schon Sprint-bereit in den Startlöchern und wartet auf das Signal zum Gas geben – Black Ops Cold War feiert am 13. November Release. Doch CoD MW bleibt ebenfalls weiter auf Kurs und hält zumindest bis zur Staffel-Übergabe in 2 Monaten das Tempo aufrecht und bringt weiterhin fleißig jede Woche neue Modi in seine Playlist.

In dieser Woche bekommen Freunde des heiß erwarteten Zombie-Modus von Cold War ein kleines Schmankerl spendiert: „Ground War Reinfected“ rotiert in die Playlist und schickt verzweifelte Horden an infizierten Spielern auf euch, die nichts anderes wollen, als das Match zu gewinnen und nebenbei vielleicht ein bisschen an euren Organen knabbern. Außerdem geht der Shiptember weiter und in einem „Face Off Moshpit“ kämpft ihr auf den kleinen Feuergefecht-Karten in normalem MP-Modi.

Für die Warzone kommt zum Wochenende hin ein frischer Modus: Buy-Back Quads. Früher hießen diese Modi „Stimulus“ und zum Ende der Woche kommt das erste Mal dieses Format als Modus für 4er Teams in die Liste. Hier die Modi, die der Blogpost auf einer Activision-Website ankündigt:

Modern Warfare Playlist

Shoot the Ship 24/7

Feuergefecht Face Off Moshpit

Ground War Reinfected

Warzone Playlist

Buy Back Quads

BR Solo / Duos / Trios / Quads

Blutgeld Trio

Der Blog-Post verrät meist nicht alle Modi, die im Laufe der Woche zur Verfügung stehen. Es könnten noch andere, neue hinzukommen oder einige der letzten Woche bleiben drin. Sobald die neue Playlist live ist, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

„Shoot oder Ship, egal“ ist schon ewig in der Playlist und bleibt auch noch ein bisschen.

CoD Playlist Update am 15.09.

Wann startet das Update? Ganz sicher kann man das nicht sagen. Erfahrungsgemäß kommt es heute Abend (15. September) frühstens um 19 Uhr. Wenn es spätestens 21:30 Uhr noch nicht online ist, verschiebt es sich womöglich auf morgen Früh (16. September) 08:00 Uhr. Meistens kommt es allerdings Dienstag-Abend.

Was haben die neuen MW-Modi drauf? Im „Ground War Reinfected“ startet ihr meist als normaler Krieger, der nur seinen Dienst durchstehen und zu seiner Familie in die Heimat zurückmöchte. Doch ein paar Gegner haben eine ansteckende Krankheit, die sie gegen jede Erziehung mit Messern in der Hand rennen lassen, um euch ebenfalls zu infizieren. Ein guter Vorgeschmack auf den kommenden Zombie-Modus in Cold War – haltet durch, bis die Zeit abgelaufen ist oder schnappt euch so viele Opfer, wie ihr anknabbern könnt.

Der Shiptember stellt sich selbst vor: „Hallo ich bin’s, euer Lieblings-Modus für einen ganzen Monat!“. Schon seit einigen Wochen steht euch die beliebte Playlist „Shoot oder Ship, egal“ zur Verfügung und das bleibt auch noch ein bisschen. Hier spielt ihr nur die Karten „Shoot House“ und „Shipment“ in verschiedenen Modi.

Als weiteren Modus für Modern Warfare kriegt ihr das „Face Off Moshpit“ serviert. Hier spielt ihr die kleinen Feuergefecht-Karten mit wechselnden Action-Modi wie „Aufgeputscht“ oder „Abgeliefert“. Macht euch auf spannende Nahkämpfe gefasst und trainiert eure Fähigkeiten im Kampf mit starken Close-Range-Waffen, wie die R9-0 mit Drachenatem.

Was hat der neue Warzone-Modus drauf? Entweder am Donnerstag oder Freitag (17. oder 18. September) startet das „Buy Back Quads“ und bringt die Stimulus-Regeln erstmals für 4er-Trupps. Hier fällt die übliche Gulag-Mechanik weg und gefallene Team-Mitglieder kommen direkt wieder in den Kampf, wenn sie mindestens 4.000 $ auf dem Konto haben. Das macht den Wiedereinstieg deutlich planbarer und ihr könnt mehr Risiko fahren oder so viel Cash einsammeln, dass ihr euch bis zum Endgame Respawns sichert.

Das neue CoD ist in Sicht – Kein Grund für Modern Warfare, alles stehen und liegenzulassen.

Langsam wird klarer, wie es mit CoD 2020 weitergeht

Was war die Woche los bei Call of Duty? Es kommen immer mehr Infos zum Übergang des aktuellen CoDs und Warzone hin zu Black Ops Cold War. Nach der Vorstellung des Multiplayer-Modus mit massig Infos zeichnet sich ab, dass sich Warzone und Cold War einiges an Content teilen und womöglich sogar eine neue Warzone-Map mit dem „Cold War“-Release an den Start geht.

Doch auch Modern Warfare gibt auf den letzten Metern nicht auf und fährt wohl noch eine Season 6 bevor CoD 2020 das Ruder übernimmt. Es bleibt also spannend für Fans der „Call of Duty“-Reihe, denn trotz der Aussicht auf den neuen Titel, halten sich auch die aktuellen CoDs topfit.