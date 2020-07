CoD MW & Warzone: Playlist-Update heute bringt 5 irre Modi und Shipment

Bei Call of Duty: Modern Warfare und dem BR-Ableger Warzone steht ein Playlist-Update an. Diese Woche kommen ein paar ungewöhnliche Modi ins Spiel und der absolute Liebling vieler Spieler ist schon wieder zurück – Shipment 24/7.

Was geht diese Woche in CoD? Die beiden großen Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare & Warzone möchten seinen Spielern jede Woche etwas Abwechslung bieten und bringen dafür beinahe wöchentlich ein Playlist-Update unter die Leute.

Und eine so ungewöhnliche Playlist wie in dieser Woche gab es selten. Über den Blogpost auf einer Activision-Website geben die Entwickler von Infinity Ward eine Vorschau auf die kommenden Modi und besonders im Multiplayer scheint eine Party-Woche anzubrechen.

Denn es kommt ein ausgeflipptes Party-Moshpit ins Spiel, das es so noch nie gab. Die Liste bringt gleich 3 irre Party-Modi zurück ins Spiel, die alle mit einzigartigen Regeln aufwarten. Für wen das verrückte Zeug nichts ist, für den kommt eine eher traditionelle Fan-Playlist ins Spiel: Shipment 24/7 kommt wieder zurück und auch die neuste Map „Cheshire Park“ ist wieder als 24/7 am Start, dieses Mal als 8vs8-Modus.

In der Warzone dürfen Free-to-Play-Spieler mal wieder an einer Team-Deathmatch-Schlacht teilnehmen, hier kehrt der 50vs50-Rumble zurück. Insgesamt kommen so 6 neue Modi ins Spiel, die für Abwechslung in dieser Woche sorgen sollen.

Der Blogpost lässt gern mal Informationen aus. Doch hier ist die vorläufige Playlist für die kommende Woche:

Modern Warfare

2vs2 Turnier

FFA-Party-Moshpit

Shipment 24/7

8vs8-Cheshire Park-24/7

Warzone

BR Einzel / Duo / Trio / Quad

Warzone Rumble 50vs50 TDM

Beutegeld Trio

Die endgültige Playlist tragen wir hier für euch nach, sobald sie online ist.

In den Party-Modi seid ihr auf euch allein gestellt, könnt aber Kumpels mitnehmen und gegen sie kämpfen.

Playlist-Update am 14. Juli mit Party-Modi und Shipment-Action

Wann kommt das Update? Erfahrungsgemäß kommt das Update frühstens heute Abend gegen 19 Uhr unserer Zeit. Es startet jedoch auch gern mal etwas später. Wenn es gegen 21 Uhr immer noch nicht online ist, kann es auch erst am Mittwoch-Morgen gegen 8 Uhr unserer Zeit starten.

Was können diese verrückten Modi? Damit ihr wisst, was diese Woche auf euch zukommt, hier noch eine kurze Erklärung zu den Modi in dieser Woche:

Party-Moshpit – Eine Mischung aus „Eine im Lauf„, „Waffenspiel Reloaded“ und „Alles oder Nichts“ auf verschiedenen Maps.

Eine Mischung aus „Eine im Lauf„, „Waffenspiel Reloaded“ und „Alles oder Nichts“ auf verschiedenen Maps. 2vs2-Turnier – Ein Feuergefecht K.O.-Turnier in dem ihr im Belohnungen kämpft. Die Sieger erhalten eine einzigartige Blaupause.

– Ein Feuergefecht K.O.-Turnier in dem ihr im Belohnungen kämpft. Die Sieger erhalten eine einzigartige Blaupause. Shipment 24/7 – Eine der beliebtesten Playlisten. Hier gibts die Mini-Map „Shipment“ ohne Pause in wechselnden Modi

– Eine der beliebtesten Playlisten. Hier gibts die Mini-Map „Shipment“ ohne Pause in wechselnden Modi 8vs8-Cheshire Park-24/7 – Die neuste Map als 8vs8-Modus in wechselnden Modi.

– Die neuste Map als 8vs8-Modus in wechselnden Modi. Warzone Team-Rumble – 50vs50 Team-Deathmatch auf einem abgegrenzten Bereich der Warzone-Map „Verdansk“. Perfekt zum Waffen freischalten.

Dass Shipment wieder zurück ist, dürfte so manchen Spieler freuen. Die Map fordert deutlich weniger taktische Raffinesse von den CoD-Soldaten und bietet dafür aber durchgehende Action. Nicht wenige sind jedes Mal enttäuscht, wenn der Chaos-Modus auf der Mini-Map aus der Rotation verschwindet.

Shipment ist zurück und bringt den Spielern damit viele XP und Extra-Action.

Was war letzte Woche so bei CoD los? In der letzten Woche kam es in CoD wohl zu einer größeren Bannwelle. Es gab Gerüchte, dass es sich bei dieser groß angelegte Aktion vor allem um „toxische“ Spieler ging, die sich im Spiel nicht korrekt verhalten haben. Das führte jedoch zu einem Aufschrei der Community und die Entwickler wurden scharf dafür kritisiert, weil sich viele Spieler meldeten, die wohl zu Unrecht gebannt wurden. IW ruderte daraufhin zurück und machte einige Banns rückgängig.

Durch ein paar Leaks haben wir auch die ersten Aussichten auf Season 5. Es gab Datenfunde von 2 Waffen, die wohl mit der nächsten Season an den Start gehen könnten und besonders Sniper dürfte sich darüber freuen. Darüber hinaus könnte sich auch einiges an der Warzone-Map tun.

Doch am meisten geprägt wurde die Woche weiterhin von der großen Suche nach dem Grau-Nachfolger in der Warzone.

Die Grau wurde etwas generft und ist zwar immer noch stark, aber nicht mehr weit-überragend. Für viele Spieler Grund genug, jetzt mal wieder etwas anderes zu spielen und dass die eh schon starke FAL gebufft wurde, kommt einigen Soldaten ganz gelegen.