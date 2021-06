Chicken McNugget startet für 99 Cent auf eBay, wird für fast 100.000 $ verkauft

So wurde das Beat ’em Ups Kizuna Encounter aus dem Jahr 1996 für mehr als 70.000 Euro verkauft. Dabei handelte es sich um ein extrem seltenes Videospiel für die PlayStation (via Netzwelt.de ).

Wie geht es weiter? In der Produktbeschreibung gibt der Verkäufer an, dass er das McNugget noch vor dem Verfallsdatum verschicken werde. Außerdem werde er das Nugget vor dem Versand einfrieren und Vakuum-verpacken, damit die Frische und Genießbarkeit erhalten bleibe.

Das Chicken McNugget scheint zumindest den Hype im übertragenen Sinne wieder bei den Leuten zu wecken. Denn das Endgebot für das Fleischstück liegt am Ende weit über dem eigentlichen Preis, den man sonst an der Theke der Filiale dafür zahlen müsste.

Eines davon erinnerte ihn schwer an eine bekannte Figur aus dem Spiel “Among Us”. Das Spiel wurde so richtig erfolgreich, als zahlreiche Streamer begannen, Among Us zu zocken . Mittlerweile ist der Hype wieder etwas abgeflacht, aber viele Personen zocken das Spiel weiterhin.

Was ist das für in Nugget? Ein McDonald’s-Kunde, der auf eBay unter dem Namen Polizna bekannt ist, hat sich ein BTS-Menü (Promo-Aktion für die südkoreanische Boygroup Bangtan Boys) bei der örtlichen Filiale bestellt. Im Menü waren auch ein paar Chicken Nuggets enthalten.

