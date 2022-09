Champions League live bei Amazon Prime: Bayern – Barcelona gratis sehen

Seid heute live dabei, wenn in der Allianz Arena die Bayern auf Barcelona treffen. Das Topspiel seht ihr exklusiv bei Amazon Prime.

Heute Abend steig in München ein wahres Fussball-Spektakel. Die Bayern stecken in einer ersten Findungsphase und kamen in der Bundesliga zuletzt nicht über drei Unentschieden hinaus. In der Champions League wartet jetzt das Wiedersehen mit dem langjährigen Top-Torjäger Robert Lewandowski, der mittlerweile das Trikot des wiedererstarkten FC Barcelona trägt. Bei Amazon Prime Video seht ihr das Spiel live und exklusiv:

Champions League bei Amazon Prime Video

Schon in der letzten Saison zeigte Amazon Prime Video einige Spiele der Champions League und auch in diesem Jahr kommen Prime-Mitglieder wieder in den Genuss von Live-Fußball. Während vergangene Woche schon der erfolgreiche Start in den Wettbewerb des BVB gegen Kopenhagen zu sehen war, warten diese Woche die Bayern. Aber auch an den kommenden Spieltagen gibt es einige Spiele mit deutscher Beteiligung bei Prime Video zu sehen:

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur (4. Oktober, 21 Uhr)

Borussia Dortmund – FC Sevilla (11. Oktober, 21 Uhr)

Borussia Dortmund – Manchester City (25. Oktober, 21 Uhr)

FC Bayern München – Inter Mailand (1. November, 21 Uhr)

Alle Infos zu den Streams findet ihr direkt bei Prime Video:

Bayern – Barcelona gratis sehen

Das Spiel der Bayern gegen Barcelona sehen alle Abonnenten von Amazon Prime ohne zusätzliche Kosten. Wenn ihr allerdings noch kein Abo besitzt, könnt ihr das Spiel komplett kostenlos ansehen. Amazon bietet nämlich eine Testphase an. So könnt ihr den Service 30 Tage lang ohne Verpflichtungen ausprobieren. Bedenkt aber, dass das Abo nach der Testphase automatisch in ein Jahresabo umgewandelt wird. Um das zu verhindern, müsst ihr rechtzeitig kündigen.

