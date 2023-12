Castle Clash: Erlebt das neue Kung-Fu-Panda-Event und schnappt euch neue Skins, Helden, Deko und vieles mehr!

Das spaßige Mobile-Strategiespiel Castle Clash hat sich mit dem Kung Fu Panda zusammengetan und bietet für euch zahlreiche Goodies.

Was ist Castle Clash? Castle Clash ist ein kunterbuntes Mobile-Strategiespiel von IGG. Darin erbaut ihr euer eigenes Königreich und tretet unter anderem gegen andere Spieler oder KI-Gegner an.

Das Spiel liefert euch eine große Vielfalt an Helden: Jeder davon verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die ihr noch weiter aufrüsten könnt. Castle Clash bietet regelmäßige Updates und Events, bei denen ihr tolle Belohnungen verdienen könnt. Das neueste hiervon ist das große Event zum Kung Fu Panda im Dezember 2023!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Nehmt im Dezember an all diesen coolen Events teil und gewinnt jede Menge Goodies. Weitere Details findet ihr hier.

Das alles gibt’s zum Event

Im Event kommt der knuffige Kung Fu Panda Po erneut ins Spiel und mischt die Welt der Clasher gehörig auf. Er steigt auf der Seite von Narcia ins Gefecht ein und bekämpft Phobos. Die Abenteuer mit dem Panda werfen freilich einiges an Beute ab, freut euch also schonmal auf einen neuen Ladebildschirm, einen neuen Helden, neue Skins, Dekorationen, Avatare, Emotes, Themenevents und vieles mehr.

So kommt ihr rein: Loggt euch einfach in Castle Clash ein, um schon einmal neue Emotes zu bekommen. Als Nächstes nehmt ihr an Themenevents teil. Darin verdient ihr euch duftende Klöße, die Leibspeise des verfressenen Pandas Po. Habt ihr genug dieser Köstlichkeiten gehortet, kommt der dicke Panda angewackelt und tritt eurem Team bei.

Was gibt’s zu gewinnen? Die Klößchen sind auch noch für andere Rewards gut, beispielsweise könnt ihr sie gegen Montur-Zubehör und Andenken ausgeben. Außerdem könnt ihr den neuen Helden Po auch schon im Voraus im Kung-Fu-Übungsmodus testen.

An weiteren Belohnungen gibt’s in zusätzlichen Events noch Schüssel mit Klößchen und blättrigen Bambus zu gewinnen. Die wiederum lassen sich für noch mehr Belohnungen eintauschen.

Wenn ihr lieber eure Basis dekorieren wollt, dann freut euch auf die große Statue von Po und so mancher NPC wird während des Events als ein Charakter aus der Kung-Fu-Panda-Welt auftreten.

Diese Preise haben es in sich: Neben Ingame-Rewards bietet das Event noch die Chance, echte Preise zu gewinnen. Wenn ihr beispielsweise beim Event “Puzzlebeleuchtung” mitmacht und alle Puzzleteile findet, habt ihr die Chance, den “Koi-Hauptpreis” zu gewinnen. Der wiederum beinhaltet ein iPhone 15 und andere Echtwelt-Goodies.

Weiter geht’s mit dem “Kameraden-anruf”. Ladet einen alten Ingame-Freund dazu ein, zu Castle Clash zurückzukehren und ihr könnt beide mit etwas Glück Preise gewinnen, darunter ein weiteres iPhone 15 und Amazongutscheine im Wert von 1.000 US-Dollar.

Macht im Dezember bei all diesen coolen Events mit und gewinnt massig Goodies.