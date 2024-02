CAGGTUS 2024: Das große Gaming-Festival geht weiter – und wir sind live dabei!

Vom 5. bis zum 7. April 2024 findet wieder das große Gaming-Festival CAGGTUS in Leipzig statt. Holt euch jetzt Tickets!

Was ist die CAGGTUS? Unter diesem kuriosen Namen verbirgt sich ein großes Gaming-Festival in Leipzig. Die erste CAGGTUS fand 2023 statt und brachte Gamer aus allen Interessengruppen zusammen, um unser liebstes Hobby zu feiern.

Die CAGGTUS 2023 war ein großer Erfolg und daher geht’s 2024 weiter. Erneut gibt’s auf dem Gelände der Leipziger Messe alles, was das Gamer-Herz begehrt. Darunter sind:

Deutschlands größte LAN Party mit über 1.800 Teilnehmern

Zahlreiche große und kleine Turniere

Eine große Auswahl an Merch-Ständen

Ein großer Cosplay-Wettbewerb

Eine riesige Entertainment Area, wo ihr zocken und neue Spiele kennenlernen könnt

Spaßige Aktivitäten, wie P&P-Rollenspiele oder eine VR-Rennstrecke

Live-Auftritte bekannter Streamer und Streamerinnen

Warum heißt das Festival eigentlich CAGGTUS? Der ungewöhnliche Name des Festivals geht auf einen Running-Gag auf der Vorgänger-Veranstaltung zurück. Damals wurden unzählige Kakteen auf der LAN-Party platziert. Das wurde zum Kult. Daher war es nur logisch, dass das aktuelle große Festival etwas mit den piecksigen Pflanzen zu tun haben muss. Das GG in “CAGGTUS” steht übrigens für “Good Game”, der traditionellen Abschiedsfloskel jeder guten Gaming-Session.

Trefft unser Team von FYNG CAGGTUS

Auch wir vom Webedia-Team (GameStar, GamePro und MeinMMO) sind im Rahmen einer Find Your Next Game: CAGGTUS Edition wieder mit dabei. Denn wo, wenn nicht auf dem großen Gaming-Festival 2024, kann man besser das nächste Spiel finden? Wir veranstalten daher eine große Live-Show vom Event und ihr könnt unser Team persönlich kennenlernen.

Unsere FYNG-Crew wird 2024 wieder dabei sein und euch spannende Inhalte live präsentieren.

Wir haben für unsere FYNG CAGGTUS ein episches Studio vor Ort aufgebaut und werden 2024 erstmals eine exklusive Reveal-Bühnenshow als Festivalauftakt präsentieren. Unsere Streamingzeiten auf der CAGGTUS 2024 sind Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Freut euch dort auf Talks, Gameplay und weitere spannende Inhalte.

Hinweis: Webedia mit den Seiten GameStar, GamePro und MeinMMO ist Medienpartner der CAGGTUS 2024.

Holt euch jetzt Tickets für die CAGGTUS 2024 in Leipzig

Von wann bis wann geht die CAGGTUS 2024? Die CAGGTUS 2024 findet am ersten Aprilwochenende vom 5. bis zum 7. 4. 2024 in Leipzig statt.

Wo findet die CAGGTUS 2024 statt? Wie schon 2023 steigt das große CAGGTUS-Gaming-Festival 2024 auf dem Gelände der Leipziger Messe.

Wie bekomme ich Tickets für die CAGGTUS 2024? Ihr könnt jetzt eure Tickets für die CAGGTUS 2024 vorbestellen. Es gibt Tickets für die Entertainment Area, für Fachbesucher und den LAN Bereich. Dort könnt ihr sowohl allein oder als Gruppe Plätze buchen und euren PC in die große LAN-Party auf der CAGGTUS einstöpseln.

Achtung: Bedenkt, dass ihr für die Entertainment Area und den Streaming-Bereich mindestens 12 Jahre alt sein müsst. Die LAN Area ist erst ab 18 Jahren freigegeben.

Die Entertainment Area auf der CAGGTUS 2024 – Das wird euch geboten!

Das Herz der CAGGTUS ist 2024 wieder die große Entertainment Area. Dort könnt ihr zocken sowie neue Games und Hardware bestaunen, Merch zu eurem liebsten Franchise kaufen, Shows genießen oder einfach mit Gleichgesinnten abhängen. Die Highlights der CAGGTUS 2024 sind unter anderem:

Zocken bis zum Ultimo: Die Entertainment Area auf der CAGGTUS 2024 bietet euch zahlreiche Gelegenheiten zum Zocken. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auf der 180 Quadratmeter großen Fläche stellen 24 Studios ihre Games und Projekte vor.

Vom riesigen Stand des Landwirtschafts-Simulators bis zu kleinen, aber feinen Indie-Perlen werden hier alle Gaming-Begeisterte fündig.

Auf der CAGGTUS findet die größte LAN Party Deutschlands statt.

Probiert neue Hard- und Software aus: Für 2024 konnte die CAGGTUS jede Menge neue Aussteller gewinnen. Darunter sind etwa MSI, Alienware und MAD Gaming. Auch Nyfter, GIANTS Software und viele andere sind (wieder) dabei.

Trefft eure liebsten StreamerInnen: Wie schon 2023 strömen dieses Jahr wieder zahlreiche bekannte Streamer und Streamerinnen nach Leipzig zur CAGGTUS. Dort könnt ihr eure Idole in der Stream Area in Person treffen und ihren Livestreams vom Event beiwohnen.

Erlebt Shows auf der Bühne: Die große Event Stage präsentiert euch Showhighlights an allen drei Festivaltagen. Am Freitag startet unsere große FYNG Show, am Samstag läuft der Cosplay Contest und sonntags geht’s um die Finals der LAN-Turniere.

Es wäre also super, wenn wir euch auf der CAGGTUS 2024 in Leipzig treffen können. Tickets zum großen Gaming-Event bekommt ihr hier.