Darum solltet ihr unbedingt bei der CAGGTUS 2024 dabei sein

Bald geht das große Gaming-Event CAGGTUS 2024 los. Dieses Spektakel solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

CAGGTUS? – Was ist das? Dieser kuriose Name steht für das große deutsche Gaming-Event in der Leipziger Messe. Dort steigt vom 5. bis zum 7. April 2024 ein großes Festival rund ums Gaming.

Freut euch also auf Deutschlands größte LAN-Party (die schon am 4. April losgeht), eine riesige Entertainment Area, Cosplay, Turniere und zahlreiche Streamer, die live vor Ort sein werden.

Aber warum heißt das jetzt alles CAGGTUS? Wer genau hinsieht, erkennt freilich allerlei Kaktus-Symbolik in der Aufmachung des Festivals. Das kommt daher, dass in der Tat Kakteen auf früheren Events des Veranstalters zu finden waren. Irgendwann wurden die stacheligen Gewächse dann zu einer Art Maskottchen und Running-Gag bei der Community.

Daher wurde die Tradition beibehalten und das ganze Festival ins Zeichen des Kaktus gestellt. Die ungewöhnliche Schreibweise kommt übrigens daher, dass das GG in CAGGTUS für “Good Game” steht, den traditionellen Abschiedsgruß unter Gamern.

Hinweis: Webedia mit den Seiten GameStar, GamePro und MeinMMO ist Medienpartner der CAGGTUS 2024 und auch live mit einem großen FYNG-Programm vor Ort.

Cosplay, Games, Events, Streamer und LAN – Darum müsst ihr zur CAGGTUS 2024

Die CAGGTUS 2024 wird ein gigantisches Gaming-Event, das mit seiner familiären Atmosphäre schon letztes Jahr Tausende von Gamern begeistert und zusammengeführt hat. Dieses große Festival soll 2024 wiederholt werden und erneut gibt es zahlreiche gute Gründe, warum ihr vom 5. bis zum 7. April in die Leipziger Messe gehen solltet.

Games, Cosplay und Events – Das ist die Entertainment Area

Herz der CAGGTUS ist die Entertainment Area. Dort findet ihr zahlreiche Games, von Indie-Perlen bis zu großen Franchises, wie dem Landwirtschafts-Simulator. Dazu gibt es noch die große Event Stage, wo ihr Shows und Wettbewerbe erleben dürft.

Das erwartet euch: Zahlreiche Anbieter und Entwickler haben ihre Stände in der Entertainment Area aufgeschlagen. Darunter sind Hardware-Profis wie MAD Gaming oder der Gaming-Stuhl-Anbieter Backforce.

In der Freeplay Area könnt ihr allerlei Games ausprobieren und so völlig neue Titel kennenlernen. Hier ragen der Landwirtschafts-Simulator und die Mario Kart & Smash Area heraus.

Auf der CAGGTUS 2024 findet jeder Gamer etwas Spannendes.

Da viele Indie-Entwickler mit ihren Kreationen vor Ort sein werden, gibt’s hier viel abseits des Mainstreams zu entdecken. Auf der 180 Quadratmeter großen Fläche sind 24 Studios vertreten. Für Fans von Retro-Gaming gibt’s sogar Stationen, an denen ihr die “gute alte Zeit” erneut erlebt.

Wer mehr als nur digital zocken will, kann unter anderem an Pen&Paper-Runden teilnehmen oder sich im Laser-Tag austoben. In der FPV Arena wiederum steigt ihr in die Cockpits von ferngesteuerten Autos und erlebt mit einer VR-Brille spektakuläre Fahrmanöver live.

Wir sind ebenfalls dabei

Das ist die Event Stage: Auf der großen Bühne gibt es Showhighlights an allen drei Festivaltagen. Am Freitag starten wir von Webedia mit unserer FYNG-Show das Event. Dort präsentieren die Kollegen von GameStar, GamePro und MeinMMO die kommenden Gaming-Highlights. Freut euch also auf spannende Trailer und Hintergründe!

Am Samstag gibt’s einen großen Cosplay-Contest und am Sonntag seht ihr die Finals der LAN-Turniere live auf der Bühne.

Unser Team vor Ort: Unser FYNG-CAGGTUS Team wird das ganze Festival live vor Ort sein. Wir berichten über die neuesten Trends im Gaming und besprechen Hintergründe und spannende Fakten. Und womöglich trefft ihr ja unsere Kollegen Maurice Weber, Julius Busch, Michael Graf, Paul Aelis, Ann-Kathrin Kuhls oder Daniel Feith persönlich beim Event.

Auf der CAGGTUS 2024 wird es nochmehr Cosplay geben.

Das gibt’s in der Cosplay Area: Cosplay ist ein nicht mehr wegzudenkender Teil des Gamings und daher wurde der Cosplay-Bereich im Vergleich zum Vorjahr ordentlich aufgemotzt.

Das geht schonmal damit los, dass es mehr Cosplayer geben wird, darunter die Profis von Lightning Cosplay, die live vor Ort ein sehr aufwändiges Systemshock-Cosplay präsentieren. Dazu kommen mehrere Foto-Spots, beispielsweise mit einem Starfield-Spacesuit von Bethesda.

Wer sich selbst für Cosplay interessiert, wird an mehreren Ständen viel zum Drumherum kennenlernen. So gibt es Stände, an denen Make-up gezeigt wird oder Workshops, an denen ihr unter anderem lernt, wie man aus Resin Witcher-Medaillons gießt.

Das Highlight hier wird der große Cosplay-Contest am Samstag, dem 6. April, werden. Die fachkundige Jury kürt hier die drei besten Cosplays.

Trefft eure Streaming-Idole in der Stream Area

Neben der großen Entertainment Area ist der Streaming-Bereich das große Highlight des Festivals. Dort trefft ihr auf zahlreiche bekannte Streamer, Streamerinnen und Talents aus der Gaming-Szene.

Unter anderem sind Liza Grimm, Kapuzenwurm, Phunkroyal, Marvin Clifford, Mikkel, Baso, Just Johnny, Maxim, Kutcherlol und RvNxMango dabei. Bis zum Start der CAGGTUS 2024 werden aber noch viele weitere Talents mitmischen. Bleibt also dran und informiert euch auf den Social-Media-Kanälen der CAGGTUS.

In der Stream Area auf der CAGGTUS 2024 wird es neben der Bühne auch vier Streaming Seats geben, die ständig besetzt sein werden. Mit dabei sind auch sechs Nachwuchs-Creators, die sich im Vorfeld einen Wildcard-Platz sichern könnten und direkt neben ihren Vorbildern live gehen.

Nehmt an Deutschlands größter LAN-Party teil

LAN-Partys sind auch im Zeitalter des Online-Gamings noch lange nicht tot. Daher steigt auch in Leipzig zur CAGGTUS die fetteste LAN-Party der Republik! Leipzig liebt einfach Gaming und die einzigartige, familiäre Atmosphäre und lange LAN-Tradition sind ein Grund, warum die CAGGTUS mit fast 1.900 Teilnehmenden eine solche Monster-LAN-Party auf die Beine stellt.

Wer selbst mit seinem PC oder Konsole vor Ort teilnehmen will, kann sich noch eines der letzten Tickets holen Ticket holen und sein Gear nach Leipzig schleppen. Dort könnt ihr dann zocken, euren coolen PC-Case präsentieren oder an großen und kleinen Turnieren teilnehmen.