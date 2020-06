Hey Blizzard, bitte lass WoW Classic nicht so elendig sterben, danke

WoW Classic geht es gerade schlecht. Das liegt vor allem an Bots und Hackern. Wenn Blizzard nichts unternimmt, stirbt das zweite Warcraft-Spiel in 2020, glaubt Cortyn.

Blizzard, es wird Zeit, dass wir uns mal wieder ernst unterhalten. Ich habe mich ja damit abgefunden, dass du Warcraft III: Reforged einfach still und heimlich sterben lässt. Es gibt offenbar nicht genug Entwickler, um die großen Probleme des Spiels anzugehen. Aber wenn du jetzt auch noch WoW Classic ausbluten lässt, dann haben wir beide ein Problem. Denn zwei tote Spiele aus dem Warcraft-Franchise in einem Jahr, das ertrage ich einfach nicht.

Ich bin ehrlich, ich spiele WoW Classic nur noch sehr sporadisch. Ich logge vielleicht ein bis zwei Mal pro Woche ein, chatte ein wenig und wenn ich viel Zeit habe, mache ich aus Nostalgie einen Dungeon-Run mit. Das kann ich auch relativ problemlos tun, denn auf „meinem“ RP-Realm hält sich die aktuelle Problematik in Grenzen. Doch auf anderen Realms ist die Hölle los.

Ich rede von Bottern und Hackern.

Botter und Hacker verdienen sich eine goldene Nase in Classic – Was tut Blizzard?

WoW Classic ist verseucht mit Bots

Seit Monaten nimmt die (offensichtliche) Anzahl der Betrüger zu. Während es in den ersten Wochen noch ein paar auffällige Charaktere waren, die automatisiert herumlaufen und Gegner niedermähten, ist das Ganze immer schlimmer geworden.

Inzwischen gibt es Hacker, die einfach durch die Luft fliegen, wie es ihnen gerade passt. Durch Exploits und Hacks farmen sie etwa in Zul Gurub. Sie teleportieren sich „unter die Karte“ und farmen so die Kräuter des Raids, bevor sie ihn wieder zurücksetzen. Sogar Streamer liefern den Beweis – wie ein Bot, der hier einfach am Friedhof abhebt:

Andere Bots sind inzwischen wohl so „klug“ entwickelt, dass sie sogar Dienste anbieten. So gibt es einige Magier, die „Boosts“ in Zul Gurub gegen Gold anbieten. Während eine Reihe dieser Anbieter sicher ehrliche Spieler sind, die einfach nur Gold verdienen wollen, sind es in zahlreichen Fällen doch Hacker.

Immer mehr Videos von Betrügern fallen auf, die durch die Luft fliegen oder automatisiert tagelang ein und denselben Dungeon farmen – ohne Schlafpause.

WoW Classic: Chinese erklärt, warum Farmer und Bots gerade Überhand nehmen

Blizzards Reaktion hat wenig geholfen

Doch von dir, Blizzard, gibt es hier Funkstille. Es folgte kein Statement der Entwickler, keine Ankündigung, dass etwas unternommen wird. Stattdessen bringt ihr ein PTR mit den neuen Inhalten, wie einem Fix für das Alteractal. Das sind zwar auch schöne Sachen, aber das ist gerade nicht das Kernproblem.

Vor einigen Tagen sich das geändert. Im offiziellen Forum hatte der Community Manager Kaivax einen Post veröffentlicht. Doch der wirkt auf viele Spieler – auch auf mich – wie blanker Hohn.

Man bedankt sich bei den Spielern, dass sie so rege von der „Rechtsklick-Melden“-Funktion Gebrauch machen. Das würde Blizzard dabei helfen, „noch schneller“ gegen Bots vorzugehen.

Das las sich jedoch wie ein schlechter Witz. Immerhin kann man Bots, die sich in Instanzen befinden, nicht auf diese Weise melden. Zum anderen existieren Bots im Spiel, die bereits vor Monaten und seither täglich gemeldet wurden und einfach weiterhin durch die Welt fliegen oder 24/7 ihre Instanzen farmen und das Auktionshaus mit Ressourcen fluten.

Doch dann hat Blizzard noch mehr getan, was ich nur als „übertriebenen Aktionismus“ bezeichnen kann. Sie haben nämlich eine Sperre für alle Spieler eingeführt. Pro Account und Realm kann ein Spieler nur noch 30 Dungeons an einem Tag besuchen, danach muss er warten, bis ein 24-Stunden-Zyklus vergangen ist.

Was in der Theorie wie ein guter Plan klingt, ist in der Ausführung aber Unsinn. Denn zur Folge hat diese Einschränkung nur, dass die Bots nach 30 Instanzen auf einem Server einfach auf den nächsten Server gehen. Denn im Gegensatz zu ehrlichen Spielern haben sie keine Bindung an den Server und ihnen ist egal, wo sie ihr Geld verdienen.

Die einzigen, die diese Regel trifft, sind also ehrliche Spieler.

Bannwelle kam – aber hat sie geholfen?

Nachdem die Reaktion der Spieler auf das Instanz-Limit, das übrigens mal ein Aprilscherz war, eher negativ ausfiel, hat Blizzard noch etwas unternommen.

Im offiziellen Forum postete der Community-Manager, dass man innerhalb des letzten Monats insgesamt 74.000 Bots gesperrt habe und erklärte auch, dass das Aufdecken von Bots nicht immer so leicht ist, wie die Spieler sich das vorstellen.

Häufig sei es schwer, den Bots eindeutig falsches Verhalten nachzuweisen und Falschmeldungen der Community kämen auch regelmäßig vor.

Wirklich viele Bots scheint Blizzard mit dieser Bannwelle auch nicht erreicht zu haben, denn noch immer machen zahlreiche von ihnen die Dungeons unsicher.

Klar – 74.000 gesperrte Bots ist eine dicke Hausnummer und ein guter Schritt. Warum das aber jetzt fast 6 Monate gedauert hat, finde ich noch immer fragwürdig. Wenn weitere Bannwellen so lange dauern und die Anzahl der Bots auch weiterhin drastisch zunimmt, übersteht WoW Classic das schlicht nicht.

Da kann man schonmal wütend werden – oder?

WoW Classic blutet so aus. Sicher, die Realms sind voll und auf einigen landet man sogar in Warteschlangen, wenn man einloggen will – weil sich so viele Bots hier tummeln. Doch die richtigen Spieler verlieren so nach und nach das Interesse. Die Cheater haben schon jetzt die Ökonomie der Realms über den Haufen geworfen. Das ist ein Problem, welches sich mit jeder Woche verschlimmert.

Ehrlich gesagt erinnert mich das Szenario inzwischen ein bisschen an die Veröffentlichung von Warcraft III: Reforged. Auch dort wurde zum Launch gepredigt, dass man das Spiel weiterhin unterstützen will. Nach dem katastrophalen Launch beteuerte man, bald neue (und alte) Features nachliefern zu wollen. Bis heute ist davon quasi nichts zu sehen, von minimalen Bugfixes mal abgesehen.

Privat-Server waren besser geschützt

Der letzte Punkt nervt mich am stärksten. Ich bin grundsätzlich gegen Privatserver bei World of Warcraft gewesen. Ich finde nicht, dass jemand mit deinem Eigentum, Blizzard, Geld verdienen sollte. Als WoW: Classic an den Start ging, fiel die Diskussion auch endgültig weg. Mit „originalen“ Classic-Servern verloren Privatserver ihre Daseinsberechtigung.

Doch jetzt werden im Subreddit immer mehr Stimmen laut die sagen: Ein Botting und Hacking in diesem Ausmaß hätte es auf den Privatservern nicht gegeben und wenn doch, dann wäre der Server sehr schnell gestorben.

Klar, Privatserver waren einzelne Realms mit wenigen hunderten oder tausenden Spielern. Aber dahinter stand auch kein riesiges Unternehmen wie Activision Blizzard.

Wenn Privatserver einen besseren Schutz gegen Bots hatten, läuft etwas gehörig schief.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Spieler die Lust daran verlieren, auf Realms voller Bots und Cheater zu spielen. Wenn man den Stimmen in Forum glaubt, ist der Punkt für zahlreiche Spieler schon längst erreicht.

Also, Blizzard, ich bitte dich. Lass World of Warcraft Classic jetzt nicht so sterben. Denn nichts ist für Fans frustrierender, als ein erfüllter Wunsch, der dann wieder weggenommen wird.

Kümmere dich doch bitte um die Bots und Hacker – sonst hättest du WoW Classic gar nicht veröffentlichen brauchen.