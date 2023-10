Bis zu 165Hz & 1ms: Exzellenter FHD-Monitor für nur knapp über 100€ bei Amazon

Dieser FHD-Monitor gibt euch viel und kostet euch wenig Geld. Jetzt auf Amazon zuschlagen und das unvergleichbare Angebot sichern.

Hier bekommt ihr einen Bildschirm mit vielen starken Eigenschaften. Zum einen erhaltet ihr bis zu 165Hz, 1ms und die nützliche FreeSyn-Technologie. Erlebt immersive Gaming-Momente in einer unfassbaren FHD-Qualität und bezahlt für diese Tech nur 129€ statt 159€.

Deswegen ist dieser FHD-Monitor eine gute Option

Dieser Monitor hat eine gekrümmte Bildschirmoberfläche, die euch das Gefühl gibt, mitten in einem Abenteuer zu sein. Insbesondere atmosphärische Spiele ziehen euch mehr denn je in den Bann – sei es das postapokalyptische Spiel Metro Exodus oder The Last of Us. Mit dieser Tech werdet ihr denkwürdige Erinnerungen erleben und niemals vergessen.

Mit einer Bildwiederholrate von wahlweise 144 Hz oder 165 Hz (DP) und 120Hz (HDMI) bietet er eine flüssige Darstellung ohne störendes Tearing oder Ruckeln. Eure Bewegungen werden präzise und reaktionsschnell dargestellt, was besonders bei schnellen Spielen von Vorteil ist. Dominiert in Apex Legends oder im kommenden CoD Modern Warfare 3.

Dieses Gerät unterstützt auch die Freesync-Technologie, die für eine perfekte Synchronisation zwischen Monitor und Grafikkarte sorgt. Dadurch werden Bildfehler wie Tearing oder Stottern minimiert und euer Gameplay läuft noch sauberer ab. Nutzt jeden Moment in voller Konzentration aus und realisiert somit eher einen Sieg.

Ein weiteres Highlight ist sein 100% sRGB-Farbumfang. Dies bedeutet, dass ihr lebendige und realistische Farben genießen könnt, die eure Spiele lebensechter machen. Vor allem magische Welten wie The Witcher 3 oder Elden Ring wirken dadurch noch atemberaubender.

Obendrein verfügt dieser Bildschirm über einen Blaulichtfilter und eine flimmerfreie Technologie, die eure Augen vor Ermüdung schützt und ein angenehmes Spielerlebnis ermöglicht. Lange Gaming-Sessions sind also überhaupt kein Problem.

Nutzt mehr tolle Angebote und Upgrades

Seid ihr auf der Jagd nach außergewöhnlichen technischen Produkten wie Gaming-Hardware oder Zubehör? Dann ist unsere Deals-Übersichtsseite genau das, wonach ihr sucht! Hier findet ihr nicht nur fantastische Angebote und Sonderaktionen, sondern auch einige versteckte Schätze, die definitiv einen Blick wert sind. Verpasst nicht die Chance, euer Setup zu verstärken und dabei auch noch ordentlich Geld zu sparen.