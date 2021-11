Den besten 4k-Fernseher für die PS5 und Xbox von Samsung bekommt ihr gerade zum absoluten Bestpreis

Die Cyber Week läuft vom 18. bis zum 29. November 2021 und bietet mit dem Black Friday am 26. und dem Cyber Monday am 29. November zwei große Highlights. Wir ha...

Weitere Fernseher: Ihr sucht weitere Tipps und Tricks, was ihr beim Kauf eines Fernsehers beachten solltet? Dann schaut einmal in unsere Kaufberatung rund um 4K-Fernseher. Hier stellen wir euch alle wichtigen Infos zu den Geräten vor:

Wie wird das Gerät bewertet? Das Online-Magazin Hifi.de hat den Fernseher von Samsung ausführlich getestet (via hifi.de ). Das Magazin schreibt in seinem Test, „der QN90A von Samsung kann mit seiner hervorragenden Bildqualität und Leuchtkraft sowohl Heimkino- als auch Gaming-Fans begeistern.“ Hinzu kommen viele sinnvolle Features und ein hervorragendes, helles Bild. Ein Nachteil ist jedoch, dass der Fernseher kein Dolby Vision /Dolby Atmos unterstützt.

Wie gut ist das Angebot? Aktuell bekommt ihr den 4K-Fernseher von Samsung für 999,99 Euro bei MediaMarkt und Saturn anstatt für 1699 Euro. Ihr spart damit nicht nur 41 % im Vergleich zum Normalpreis, sondern bekommt das Gerät zum aktuellen Bestpreis. Denn so günstig habt ihr den 4K-Fernseher von Samsung seit Release bisher nie bekommen (via geizhals.de ).

