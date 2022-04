So könnt ihr Bayern vs. Villarreal morgen Abend gratis sehen

Morgen Abend spielen die Bayern im Rückspiel des Viertelfinales der Champions League gegen Villarreal. Mit Amazon Prime Video könnt ihr das Spiel gratis verfolgen.

Nach dem 0:1 im Hinspiel sind die von Julian Nagelsmann trainierten Bayern ordentlich unter Druck. Auch die Partie gegen Augsburg am Wochenende wirkte nicht unbedingt wie ein Knotenlöser. In der Vergangenheit war es aber oft die Energie des heimischen Stadions, die in den Münchnern neue Kräfte freisetzten. Ob es auch dieses Mal wieder so kommt, könnt ihr mit Amazon Prime Video komplett gratis sehen.

Bayern vs. Villarreal gratis sehen: So funktioniert’s

Neben Sky und DAZN hat die Champions League mittlerweile eine dritte Heimat gefunden. Ausgewählte Spiele werden von Amazon Prime Video gezeigt. Dank einer 30-tägigen Probemitgliedschaft könnt ihr noch heute komplett gratis Filme und Serien streamen – und morgen dann die Champions League!

Um den Gratiszeitraum zu nutzen, müsst ihr euch ein Amazon-Konto erstellen oder ein bestehendes Konto verknüpfen. Danach könnt ihr 30 Tage uneingeschränkt auf die komplette Bibliothek von Amazon Prime Video zugreifen. Nach Ablauf der Probezeit beginnt automatisch ein Abo für 7,99 Euro pro Monat. Dieses könnt ihr jederzeit kündigen.

Amazon Prime Video beinhaltet eine große Auswahl von Filmen und Serien, darunter einige Eigenproduktionen. Aktuelle Highlights sind etwa die Serienneuauflage Star Trek Picard, die Harry Potter Filme, die Superhelden-Satire The Boys oder Venom. Dazu kommt ein riesiger Katalog von Filmen und Serien, die ihr kaufen oder für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt.

Prime Video ist dabei auf so ziemlich allen Geräten verfügbar. Von eurem Smartphone über den Browser, eure Konsole oder euren Smart-TV, eure Inhalte stehen euch jederzeit zur Verfügung. Euren Account könnt ihr außerdem mit mehreren Personen teilen, bis zu drei Streams sind gleichzeitig möglich.

Sichert euch jetzt euren gratis Probemonat von Amazon Prime Video und seht Bayern vs. Villarreal, am Dienstag, den 12. April geht es um 20 Uhr mit den Vorberichten los, der Anpfiff erfolgt dann um 21 Uhr.

