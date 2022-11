Starker ASUS Gaming-Laptop mit Radeon RX 6700S und Ryzen 7 jetzt zum neuen Tiefstpreis im Angebot

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

CoD: Modern Warfare 2 zeigt die Kampagne im Launch-Trailer – Fans glauben, „das wird eines der besten Call of Duty-Spiele“

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

WoW: Neuer Kurzfilm zeigt in 5 Minuten, wie aus dummen Bestien die mächtigsten Kreaturen Azeroths wurden

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

FIFA 23 enttäuscht Fans mit dem neuen WM-Modus so sehr, dass sie wieder die Version von 2014 zurückwollen

CoD: Warzone 2.0 will alles größer und besser machen. Wir zeigen im Video, was euch in dem Shooter erwartet.