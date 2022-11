Der perfekte Einstieg ins 4K-Gaming: RTX 3070 jetzt bei Saturn günstig wie nie

Mit der RTX 3070 spielt ihr aktuelle Spiele in WQHD oder 4K. Bei Saturn ist aktuell ein Custom Modell von Gainward günstig wie nie zu haben.

Es handelt sich dabei um die Gainward GeForce RTX 3070 Phantom+. Mit der GPU hievt ihr euren Rechner auf ein höheres Level und könnt ab sofort 4K-Gaming erleben.

Günstig wie nie im Angebot bei Saturn

So günstig ist das Angebot: Bei Saturn kostet die Gainward GeForce RTX 3070 Phantom+ aktuell 599€. Der Versand ist komplett kostenlos.

Günstig wie nie: So günstig wie aktuell war die Grafikkarte vorher noch nie zu haben. Das Modell war zuvor nicht unter 795,59 Euro im Angebot. (Quelle: geizhals.de)

Unsere Einschätzung: Der Preis ist super, fast 200 Euro günstiger als je zuvor. Mit der GPU könnt ihr eurem Set-Up ein ordentliches Upgrade verschaffen und müsst dafür nicht allzu tief in die Tasche greifen. Schaut am besten in der Übersicht der GameStar nach, wo eure aktuelle Karte im Vergleich liegt. Wenn der Sprung zur RTX 3070 groß genug ist, solltet ihr zugreifen.

Mit der RTX 3070 Gaming in 4K oder WQHD erleben

Die RTX 3070 steht bei der Leistung zwar unter der beliebten RTX 3080, muss sich aber mit der richtigen Zusammenstellung nicht verstecken. Aktuelle Spiele bringt ihr mit der GPU auf maximalen Grafikeinstellungen in WQHD und mit hohen fps auf den Bildschirm. 4K-Gaming ist nochmal leistungsintensiver, doch auch hier kann die Grafikkarte ordentliche Ergebnisse liefern. Ihr müsst dann zwar im direkten Vergleich auf ein paar fps und/oder das ein oder andere Detail verzichten, trotzdem erlebt ihr eure Spiele auf einem ungeahnt hohen Level.

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik NVIDIA GeForce RTX 3070 – 8GB GDDR6 – Desktop (LHR) Chip GA104-302-A1 „Ampere“, 46SM, 392mm² Fertigung Samsung 8nm Chiptakt 1500MHz, Boost: 1725MHz Speicher 8GB GDDR6, 1750MHz, 14Gbps (14000MHz effektiv), 256bit, 448GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 5888/​184/​96 TDP/TGP 220W (NVIDIA), 250W (Gainward) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (90mm) Gesamthöhe Triple-Slot (2.7 Slots) Abmessungen 304x138mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing (46 Cores), Tensor Cores (184), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 20.31 TFLOPS (FP32), 317 GFLOPS (FP64) Herstellergarantie drei Jahre (Abwicklung über Händler)

Wenn ihr euch vor allem für Gaming in WQHD interessiert, könnt ihr euch bei NBB direkt den passenden Gaming Monitor dazu bestellen. Mit 165 Hz und guten Bewertungen macht ihr hier nichts falsch:

Nichts für euch dabei? Dann schaut doch mal in unserer Übersicht vorbei. Dort findet ihr jeden Tag die besten Deals, Angebote und Aktionen, von uns für euch verglichen, geprüft und ausführlich vorgestellt.