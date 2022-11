Neuer Tiefstpreis: Gaming Monitor mit WQHD und 165 Hz jetzt im Angebot

Bei NBB bekommt ihr gerade einen gut bewerteten Gaming Monitor von ASUS mit WQHD Auflösung und 165 Hz im Angebot zum neuen Tiefstpreis.

Es handelt sich dabei um den ASUS TUF Gaming VG27BQ mit 27 Zoll und toller Ergonomie. Das Angebot ist nur bis Sonntag gültig – schnell sein lohnt sich also!

Neuer Tiefstpreis

Das ist das Angebot: Bis Sonntag bekommt ihr den ASUS TUF Gaming VG27BQ bei NBB für nur 229,90€. Der Versand ist obendrein gratis. Die UVP liegt bei 449,90 Euro. Der Rabatt beträgt demnach knapp 48%.

Der Preis im Vergleich: Aktuell kann mit dem Angebot von NBB kein anderer Händler mithalten. Mindestens 244,99 Euro werden dort für den Gaming Monitor aufgerufen. Tatsächlich handelt es sich dabei sogar um den neuen Tiefstpreis! Zuvor war das Modell nämlich nie günstiger als 249 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Diagonale 27″/​68.6cm Auflösung 2560×1440 WQHD Helligkeit 350cd/​m² Reaktionszeit 0.4ms (GtG), keine Angabe (MPRT) Bildwiederholfrequenz 165Hz HDR HDR10 Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48-155Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR), NVIDIA G-Sync Compatible zertifiziert (48-155Hz via DisplayPort) Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

Gaming Monitor mit WQHD und 165 Hz

Der Gaming Monitor bietet für den vergleichsweise günstigen Preis ein wirklich erstklassiges Paket. Er löst in WQHD auf, was für klare und scharfe Bilder sorgt. Die Bildwiederholrate von 165 Hz sorgt in Verbindung mit FreeSync für flüssiges und ruckelfreies Zocken bei hohen fps.

Die Test-Seite rtings.com hat den Gaming Monitor auf Herz und Nieren geprüft und kommt dabei zu folgendem Fazit im Bereich Gaming:

Der ASUS TUF VG27AQ ist ein ausgezeichneter Monitor für Spiele. Die Eingabeverzögerung ist bemerkenswert gering und die hohe Auflösung und Bildschirmfläche ermöglichen es Ihnen, mehr Details in Ihrer Spielumgebung zu sehen. Schnell bewegte Inhalte weisen nur minimale Unschärfe auf und die hervorragende Bildwiederholfrequenz sorgt für flüssige Bewegungen. Dank der hervorragenden Ergonomie des Monitors können Sie ihn bequem auf Ihrem Schreibtisch aufstellen.

