Twitch-Streamer Asmongold hat die Zukunft gesehen – Glaubt, KI-Freundinnen werden eine „Billionen-Geschäft“

Am besten ist das Ganze aber wohl für Asmongold selbst, denn der hat schon einen genialen Einfall: Er könnte sich ja mal im Stream so eine KI-Freundin zulegen und ausprobieren, wie weit man da gehen könne. Das sei eine „wirklich, wirklich, wirklich gute Idee.“

Der Twitch-Streamer sagt, wenn die Technologie erstmal so weit sei, würden viele Männer sie nutzen. Die Figuren müssten nur noch ein bisschen realistischer aussehen und mehr interessante Dialog-Optionen anbieten. Dann, so Asmongold, werde das ein äußerst lukratives Geschäft:

Wenn man in solch einer Situation sei, so Asmongold, würden KI-Chatbots gar nicht mehr so schlecht aussehen.

Wie sieht Asmongold das Thema? Asmongold sagt, es gebe viele Typen wie ihn: In seiner Jugend habe sich kaum ein Mädchen für ihn interessiert. Tatsächlich habe sich sogar kein Mädchen so richtig für ihn interessiert, bis er Streamer geworden sei.

Asmongold zeigt einen Artikel der New York Post . Darin sieht der CEO einer Tech-Firma voraus, dass das Geschäft mit KI-Freundinnen eine „Milliarden-Dollar-Industrie“ werde. Der Streamer widerspricht ihm nur in einem Punkt: Das werde viel größer, als nur eine Milliarde Dollar.

Was ist das mit den KI-Freundinnen? In einem aktuellen Stream befasste sich Asmongold mit künstlicher Intelligenz. Genauer: Mit künstlicher Intelligenz, die als Ersatz für menschliche Partner funktionieren soll. Der Streamer glaubt, das werde eine riesige Sache.

