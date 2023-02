Tiefstpreis: Apple MacBook Pro 2023 bei Amazon jetzt günstig im Angebot

Mutter nimmt 15-jährigen Sohn aus der Schule, damit er Zeit für Fortnite hat – So lief es für ihn

Durch Fortnite zum größten Streamer auf Twitch – Wer ist Ninja und was macht er heute?

Neues Gameplay von Destiny 2: Lightfall entführt euch in spektakuläre Höhen – „Für diesen Moment wurden Hüter gemacht“

Neues Gameplay von Destiny 2: Lightfall entführt euch in spektakuläre Höhen – „Für diesen Moment wurden Hüter gemacht“

Wir zeigen euch in einem kurzen Video das neuste Gameplay zu Destiny 2: Lightfall und was ihr in der Erweiterung erwarten könnt.