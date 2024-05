AMD Ryzen 7 7800X3D: So günstig wie jetzt war die beste Gaming-CPU der Welt noch nie!

Wenn ihr für euren Gaming-PC nur das allerbeste wollt, solltet ihr euch dieses Schnäppchen nicht entgehen lassen!

Das Angebot stammt von den Hardware-Experten bei Mindfactory. Die Verfügbarkeit sieht aktuell gut aus, es gibt aber keine Angabe dazu, wie lange der Preis geboten wird. Zusätzlich zum neuen Tiefstpreis spendiert Mindfactory auch noch Gratisversand.

Das macht den AMD Ryzen 7 7800X3D zur besten Gaming-CPU

Die Rechnung ist im Grunde ganz einfach: Wenn man sich in irgendetwas als der Beste bezeichnen will, muss man die gesamte Konkurrenz geschlagen haben. Genau das hat der AMD Ryzen 7 7800X3D in verschiedenen Benchmark-Tests geschafft.

Bei der Leistung übertrumpft er sogar den Core i9-14900K, das aktuelle Top-Modell von Intel. Das ist nicht nur teurer, sondern verbraucht auch eine ganze Ecke mehr Strom.

Zum selben Ergebnis kommt übrigens auch die Tech-Redaktion der GameStar. Die haben den Prozessor nämlich getestet und kamen dabei zu dem folgenden Fazit:

Mit dem Ryzen 7 7800X3D gelingt AMD das erwartete Kunststück, sich selbst gleich doppelt zu übertreffen. So ist der 7800X3D in Spielen bei der 720p-Auflösung nicht nur minimal schneller als der 7950X3D, sondern gleichzeitig noch effizienter und klar günstiger. Damit dürfte er außerdem seinen extrem beliebten Vorgänger Ryzen 7 5800X3D als gefragteste Gaming-CPU ablösen. Man darf allerdings gespannt sein, wie gut die Verfügbarkeit letztlich ausfallen wird, gerade in Anbetracht der vermutlich großen Nachfrage.

So gut ist der Preis: Bei Mindfactory kostet die leistungsstarke Gaming-CPU derzeit nur noch 319€. Der Versand ist gratis. Selbst Amazon kann bei diesem Schnäppchen nicht mithalten. Beim Versandriesen zahlt ihr zurzeit nämlich 330,48€. Der bisherige Tiefstpreis lag noch bei 325€. (Quelle: geizhals.de)

