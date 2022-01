AMD Ryzen 5600G CPU bei Mindfactory im Angebot zum Tiefstpreis

Mindfactory bietet im Angebot den AMD Ryzen 5 5600G Prozessor zum neuen Bestpreis an. Sichert euch das Upgrade für euren Gaming-PC.

Wer bisher noch nicht auf die aktuelle CPU-Generation von AMD gewechselt ist, kann das nun besonders günstig. Dabei erwartet euch sogar eine CPU mit Grafikeinheit. Wie lang das Angebot gilt, ist uns leider nicht bekannt.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet den AMD Ryzen 5 5600G Prozessor für nur 209 Euro. Neben Mindfactory bietet auch Amazon die CPU zu diesem Preis an. Somit erhaltet ihr diesen bei beiden Händlern zum neuen Bestpreis. Günstiger gab es diesen Prozessor bisher noch nie.

Voraussetzung für die CPU: Um die CPU verwenden zu können, sollte euer Gaming-PC über ein Mainboard mit AMDs 500-Serie Chipsatz oder eines der Modelle mit B450 und X470-Chipsatz sein.

Das hat der AMD Ryzen 5600G zu bieten

Diese Eigenschaften erwarten euch:

Prozessor Serie: Ryzen 5 Prozessor Modell: 5600G Codename: Cezanne Anzahl der CPU Kerne: 6x Prozessortakt: 3.90GHz Max. Turbotakt: 4.40GHz Sockel: So.AM4 Fertigungsprozess: 7nm TDP: 65W L2 Cache: 6x 512kB L3 Cache: 16MB Integrierte Grafik: AMD Radeon Graphics

So schneidet die CPU im Test ab: Laut ComputerBase ist die integrierte Grafik besser als die der Ryzen 3000G-Serie. Im Schnitt bietet dabei der Ryzen 5600G in Spielen rund acht Prozent mehr Leistung als der Ryzen 3400G. Spielen in Full-HD ist mit bis zu 60 FPS möglich, wenn ihr die Details je nach Spiel entsprechend anpasst. Spiele wie Fortnite und Valorant sind kein Problem, während ihr ein F1 2021 selbst bei niedrigen Details nur mit bis zu 50 FPS spielen könnt.

Wer eine gesonderte Grafikkarte im Gaming-PC verbaut hat, für den lohnt sich die AMD Ryzen 5600X CPU mehr. Diese bringt ohne den Grafikzusatz mehr Leistung für euer System. Aktuell könnt ihr den Prozessor bei Mindfactory für 269 Euro kaufen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.