Nach verlorenem Rechtsstreit mit Johnny Depp war es ruhig um Amber Heard – Nun hat sie eine Nachricht an ihre Fans

Um Schauspielerin Amber Heard war es zuletzt ruhig, nachdem sie den Gerichtsprozess gegen Johnny Depp verloren hatte. Doch nun meldete sie sich anlässlich des Kinostarts von Aquaman: Lost Kingdom bei ihren Fans.

Dies ist zuletzt rund um Amber Heard geschehen:

Das Gerichtsverfahren zwischen Amber Heard und ihrem Ex-Mann Johnny Depp letztes Jahr war in aller Munde.

Am Ende verlor die Schauspielerin den Prozess und musste Johnny Depp mehr als 10 Millionen Dollar Schadensersatz wegen Verleumdung zahlen.

Sie hatte ihm vorgeworfen, häusliche Gewalt gegen sie ausgeübt zu haben, was seiner Karriere geschadet habe, wie das Gericht entschied.

Hier seht ihr einen Trailer zu Aquaman: Lost Kingdom:

Amber Heard bedankt sich bei ihren Fans

Gestern, am 4. Januar 2024, postete die Schauspielerin drei Fotos auf Instagram. Darauf zu sehen ist sie mit ihrer roten Perücke der Figur Mera, ihrer Rolle in den Aquaman-Filmen.

Hier könnt ihr den Instagram-Post von ihr sehen:

Nachdem am 21. Dezember 2023 die Fortsetzung von Aquaman in den Kinos gestartet war, bedankte sich Amber Heard nun bei ihren Fans für die Unterstützung und die Liebe, die ihr bei der Rückkehr ihrer Figur entgegengebracht wurde. Sie schreibt:

„Nach all dieser Zeit ist Aquaman 2 in die Kinos getaucht (sorry, das ist zu einfach). Vielen Dank an alle meine Fans für die überwältigende Unterstützung und Liebe bei Meras AQ-Rückkehr. Ich danke euch so sehr.“

Dabei hat Amber Heard kaum Screentime in dem neuen Aquaman-Film bekommen und ist nur in wenigen Szenen zu sehen.

Wie Moviepilot bereits vor dem Filmstart berichtete, erzählte der Chef von DC, Walter Hamada, dass die Schauspielerin ursprünglich ganz aus The Lost Kingdom gestrichen werden sollte.

Der Grund dafür war die mangelnde Chemie zwischen ihr und dem Hauptdarsteller. Das sei zunächst nichts Ungewöhnliches und man könne das normalerweise durch geschickten Schnitt wieder zurecht tricksen.

Doch in dem Fall von Heard und Momoa war es noch schwieriger als gedacht und selbst die Abteilung der Postproduktion kam an ihre Grenzen.

Am Ende durfte sie doch zurückkehren für den 2. Aquaman-Streifen, weil sich ihr Managment sowie der Regisseur James Wan und Hauptdarsteller Jason Momoa für sie einsetzten.

