Xiaomi F2 Fire TV im Angebot bei Amazon: Auch für Gamer geeignet?

Mit dem F2 Fire TV hat Xiaomi auf Amazon kürzlich drei günstige Fernseher auf den Markt gebracht. Wir sagen euch, was die TVs Gamern bieten.

Seit dem 30. Mai gibt es bei Amazon den Xiaomi F2 Fire TV in drei Größen. Neben dem beliebten Betriebssystem will der chinesische Hersteller auch mit schönen Bildern und unter anderem HDMI 2.1 überzeugen. Wir schauen uns die angebotenen Modelle genauer an und sagen euch, für wen sich die Fernseher eignen.

Xiaomi F2 Fire TV bei Amazon: Das ist das Angebot

Die Modelle mit dem Namen F2 Fire TV sind seit gestern bei Amazon erhältlich. Zum Marktstart sind die Fernseher direkt im Angebot gelandet, wobei auch die UVP schon vergleichsweise günstig ist.

Neben den günstigen Preisen lockt vor allem Amazons hauseigenes Fire TV-Betriebssystem, mit dem ihr besonders einfach auf all eure Inhalte und Streaminganbieter zugreifen könnt. Die mitgelieferte Fernbedienung verfügt außerdem über Sprachsteuerung.

4K-Auflösung und HDR10 sind ebenfalls an Bord, von der Bildqualität konnten wir uns bisher allerdings noch nicht selbst überzeugen. Das nahezu randlose Design macht aber schon mal einiges her, beim Design wurden demnach gute Entscheidungen getroffen.

Holt euch jetzt den neuen Xiaomi F2 Fire TV bei Amazon

Auch für Gamer geeignet?

Bei Amazon wirbt Xiaomi außerdem offensiv mit der Unterstützung von HDMI 2.1, einem wichtigen Kriterium bei der Frage, ob sich der Fernseher auch für die PS5 oder Xbox Series X eignet. Nur über eine solche Verbindung können die Konsolen nämlich bis zu 120 FPS bei voller 4K-Auflösung ausgeben.

Die Fernseher verfügen gleichzeitig aber auch nur über einen 60 Hz-Bildschirm, können als gar nicht so hohe FPS darstellen. Die HDMI 2.1-Verbindung sorgt immerhin dafür, dass beim Wechsel auf die Konsole die geringste Latenz gewählt wird. Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen Fernseher für eure PS5 oder Xbox Series X seid, bieten euch andere Modelle eindeutig mehr.

Für den älteren Konsolen, also PS4 und Xbox One dürften sich die Geräte allerdings gut eignen. Insgesamt scheinen die TVs von Xiaomi aber ein gutes Gesamtpaket für Multimedia-Fans zu bieten. Fire TV ist vorinstalliert, der Preis und die Ausstattung stimmen.

