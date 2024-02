In einem SF-Thriller, den zu wenige gesehen haben, ist die Erde unbewohnbar geworden

Er hat zwar zahlreiche Preise in Deutschland und der Schweiz gewonnen, war aber kommerziell mit etwa 377.000 $ weltweit an der Kinokasse kein Erfolg.

Warum kennt man den Film nicht groß? Tides kommt von einem Schweizer Regisseur, wurde in Deutschland auf der Insel Neuwerk und in Basel gedreht.

Ian Glen, bekannt aus Game of Thrones, glänzt in Tides als charismatische, aber dubiose Figur, die gerne ein Held und der Retter der Menschheit wäre, aber viele Eigenschaften eines Schurken mitbringt. Tides wirft dabei Fragen auf, die an die Kolonialzeit erinnern.

In „Tides“ hat die Menschheit die Erde zugrunde gerichtet, aber überlebt. Die Erde ist überflutet, offenbar sind die Polkappen geschmolzen, und zu weiten Teilen unbewohnbar geworden. Die Elite der Menschheit hat sich aber ins All gerettet, und eine Kolonie auf Kepler-209 errichtet.

Auf Amazon Prime läuft der Science-Fiction-Thriller Tides mit Ian Glen (Game of Thrones) und Nora Arnezeder. MeinMMO-Autor Schuhmann: Das ist ein cleverer und realistischer Film, der uns in eine Zukunft nach der Postapokalypse mitnimmt, die ohne Zombies auskommt, aber dennoch Menschen von ihrer schlimmsten Seite zeigt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to