Amazon Prime Day: RTX 3080 & 3090 – die besten Grafikkarten-Deals

Der Amazon Prime Day ist eine gute Möglichkeit, die eigene Hardware einem Upgrade zu unterziehen. RTX 3080 TI und 3090 sind im Angebot.

Der Amazon Prime Day läuft nur am 11. und 12. Oktober. Die Angebote sind gültig, solange der Vorrat reicht. Um teilzunehmen, braucht ihr eine aktive Mitgliedschaft bei Prime. Wenn ihr die noch nicht habt, könnt ihr sie entspannt und 30 Tage kostenlos testen.

RTX 3080 Ti und RTX 3090 im Angebot

NVIDIA hat vor kurzem die nächste Grafikkarten-Generation vorgestellt. Die 4000er-Serie bietet erneut einen ordentlichen Leistungssprung und die Nachfrage dürfte wieder hoch sein. Die bisherige Laufzeit der 3000er-Reihe war vor allem von schwachen Verfügbarkeiten und astronomisch hohen Preisen geprägt. Mittlerweile hat sich der Markt aber etwas entspannt und die GPUs, die auf dem höchsten Level 4K-Gaming mit hohen FPS und Raytracing bieten, sind wieder zu haben.

Passend dazu hat Amazon zum Prime Day ein paar tolle Modelle im Angebot. Zwei davon stechen besonders hervor. Einerseits wäre da die EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra Gaming, die ihr euch aktuell für nur 1069,99€ sichern könnt. Der Versand ist natürlich gratis. Dabei handelt es sich um den günstigsten Preis, für den das Modell je zu haben war. Unter 1199,95 Euro war die GPU nie im Angebot. (Quelle: geizhals.de)

Noch ein bisschen mehr Leistung liefert die EVGA GeForce RTX 3090 XC3 Ultra Gaming, die ihr am Prime Day für 1129,99€ bestellen könnt. Auch hier handelt es sich um den neuen Tiefstpreis. Zuvor war die Karte nie günstiger als 1275 Euro. Der Rabatt im Vergleich dazu ist also enorm! (Quelle: geizhals.de)

Der zweite Amazon Prime Day des Jahres wurde etwas überraschend vor wenigen Wochen angekündigt. Eigentlich fand die jährliche Aktion schon im Juli statt. Jetzt bekommen wir aber am 11. und 12. Oktober eine zweite Welle von Angeboten. Um da den Überblick zu behalten, bietet sich ein Blick in unsere Übersicht an:

