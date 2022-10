Amazon Prime Day: Die besten Deals für die Nintendo Switch

Der Amazon Prime Day bringt auch im Oktober tolle Angebote für eure Nintendo Switch. Sichert euch jetzt neue Spiele und Zubehör günstiger.

Die Angebote sind nur am 11. und 12. Oktober gültig und eine Prime Mitgliedschaft wird vorausgesetzt. Die könnt ihr aber glücklicherweise komplett kostenlos für 30 Tage testen. Danach verlängert sie sich automatisch für 8,99 Euro monatlich.

Games für Nintendo Switch

Wenn ihr eure Spiele-Bibliothek für den Herbst und Winter günstig aufstocken wollt, ist der Prime Day perfekt für euch geeignet. Eines der Highlights im Angebot ist dabei der Tinten-Shooter Splatoon 3. Dieser konnte im Test von der GamePro überzeugen und kostet euch aktuell nur 38,49€. Mit Temtem, The DioField Chronicle oder NEO: The World Ends with You sind einige weitere Top-Titel dabei, die euch viele Stunden bester Unterhaltung versprechen. Das gesamte Aktions-Sortiment findet ihr hier:

Amazon Prime Day: Controller und Zubehör

Die Nintendo Switch ist eine innovative Konsole. Im Handheld-Modus könnt ihr überall spielen und habt durch die Joy-Con immer zwei Controller dabei. Wer die Switch aber im TV-Modus und für längere Sessions verwendet, wird sich früher oder später einen „richtigen“ Controller wünschen. Auf Dauer sind die Joy-Con nämlich ziemlich klein und teilweise ungenau.

Zum Prime Day bietet Amazon passend dazu eine ganze Auswahl von Zubehör an. Darunter befinden sich auch einige schicke Controller im Custom-Design. Egal ob ihr im Team von Mario oder Pikachu spielt, in Apex Legends um den Sieg kämpft oder euch am liebsten in der Welt von Zelda verliert, hier findet wirklich jeder das passende Modell. Das gesamte Zubehör findet ihr hier:

