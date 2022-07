Amazon Prime Day: Sichert euch den besten Kindle jetzt zum Tiefstpreis

Zum Amazon Prime Day ist der neueste Kindle Paperwhite erneut stark reduziert. Bis zum 13. Juli könnt ihr ihn euch zum Tiefstpreis sichern.

Der Amazon Prime Day beginnt morgen, aber schon heute gibt es einige tolle Angebote. Die Angebote gelten nur für Prime-Mitglieder und laufen noch bis zum 13. Juli. Wenn ihr noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzt, könnt ihr den Service ganz einfach 30 Tage lang kostenlos testen.

Kindle Paperwhite 2021 zum Tiefstpreis

Zum Prime Day bietet Amazon den Kindle Paperwhite exklusiv für Prime-Kunden für günstige 79,99€ an. Das entspricht einer Ersparnis von ganzen 50 Euro im Vergleich zur UVP, die 129,99 Euro beträgt.

Dieser Preis wird auch von den anderen Anbietern auf dem Markt angeboten, ihr bekommt den Kindle also nur bei Amazon günstiger! Darüber hinaus handelt es sich auch um den besten Preis, für den das Modell je zu haben war. Erst einmal zuvor konntet ihr den Kindle Paperwhite 2021 so günstig kaufen. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt Kindle Paperwhite für nur 79,99€ sichern

Das bietet der Kindle

Mit dem Kindle Paperwhite habt ihr eure gesamte Bibliothek an eBooks immer dabei. Das Lesen macht dabei jetzt noch mehr Spaß als zuvor – einstellbaren Farbtemperaturen und angehobener Helligkeit sei Dank!

Damit ihr den eReader auch wirklich jederzeit nutzen könnt, ist das Gerät nach IPX8 zertifiziert, ihr könnt also auch am Strand oder in der Badewanne lesen. Eine Aufladung reicht dabei laut Amazon für ganze 10 Wochen, wodurch der Paperwhite euer ständiger Begleiter wird.

Hier einmal alle wichtigen Daten im Überblick:

Bildschirmdiagonale (Zoll) 6.8 Zoll Bildschirmdiagonale (cm) 17.3 cm Display Auflösung 300 ppi Touchscreen Ja Display Technologie LED Beleuchtung Ja

Der Amazon Prime Day 2022

Der Amazon Prime Day findet dieses Jahr am 12. und 13. Juli statt. Wie immer wird es wieder unzählig viele Angebote und Aktionen geben. Bei uns behaltet ihr den Überblick! Hier gibts alle Infos:

Amazon Prime Day 2022: Alle Infos und die besten Angebote des Schnäppchenfests

Die besten Angebote findet ihr außerdem immer in unserer Übersicht. Täglich stellen wir euch hier die attraktivsten Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia vor.