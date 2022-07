Amazon Prime Day: Holt euch schon jetzt Fire TV Sticks massiv reduziert

Eigentlich beginnt der Amazon Prime Day erst morgen, trotzdem gibt es schon jetzt richtig gute Angebote. Sichert euch Fire TV Sticks günstig.

Die Angebote sind bis zum 13. Juli gültig, aber nur für Prime-Mitglieder verfügbar. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr den Service ganz einfach 30 Tage lang kostenlos testen. Wollt ihr am Prime Day sparen, solltet ihr diese Möglichkeit unbedingt nutzen.

Fire TV Sticks im Angebot

Zum Prime Day bietet Amazon vier Varianten des beliebten Fire TV Sticks um einiges günstiger an. Egal in welcher Ausführung, mit dem Fire TV Stick macht ihr euren Fernseher im Handumdrehen zum Smart-TV. Dafür müsst ihr nur den Stick in einen freien HDMI-Anschluss stecken, eine Internetverbindung herstellen und euch anmelden. Schon habt ihr Zugriff auf alle eure liebsten Streamingservices wie Prime Video, Netflix oder Disney+. Darüber hinaus sind auch jede Menge Mediatheken verfügbar.

Amazon Fire TV Stick 4K Max für nur 32,99€

Der 4K Max ist der leistungsstärkste TV Stick von Amazon. Er bietet 40% mehr Performance als der TV Stick 4K, ist mit WiFi 6 kompatibel und bietet Zugriff auf verschieden Smart-Home-Optionen. Prime-Mitglieder können sich den Fire TV Stick 4K Max jetzt für extrem günstige 32,99€ sichern. Das sind ganze 32 Euro günstiger als die UVP in Höhe von 64,99 Euro.

Fire TV Stick 4K für nur 22,99€

10 Euro günstiger ist der reguläre Fire TV Stick 4K zu haben. Wenn ihr auf WiFi 6 und Smart-Home verzichten könnt, ist das hier die beste Wahl für euch. Der Stick bietet Streaming in 4K und macht so euer Wohnzimmer zum Kino. 22,99€ bedeuten einen Preisnachlass von 37 Euro im Vergleich zur UVP.

TV Stick und TV Stick Lite im Angebot

Nochmal günstiger wird es, wenn ihr euch für den „normalen“ Fire TV Stick oder die Lite-Version entscheidet. Bei beiden Modellen müsst ihr auf 4K verzichten, beim Lite fallen außerdem die Gerätesteuerung und Dolby Atmos weg.

Alle Infos zum Amazon Prime Day

Auch in diesem Jahr gibt es am Amazon Prime Day wieder starke Angebote und Aktionen. Am 12. und 13. Juli sind wieder massive Rabatte angesagt. Wir behalten den Durchblick und geben euch alle Infos, die ihr braucht:

Alle Deals und mehr findet ihr immer in unserer Deal-Übersicht. Jeden Tag vergleichen wir hier für euch die besten Angebote und Aktionen und zeigen euch, wo es die besten Schnäppchen zu holen gibt.