Amazon Prime Day gestartet: Schnappt euch jetzt die besten Angebote des Jahres

Der zweite Amazon Prime Day 2023 ist gestartet. Sichert euch nur heute und morgen unzählige Schnäppchen, Rabatte und Gaming-Deals!

Nach dem Prime Day ist vor den Prime Deal Days. Nachdem im Juni schon eine große Rabattaktion bei Amazon stattgefunden hatte, ist jetzt die nächste gestartet. Am 10. und 11. Oktober sind wieder hunderte Produkte aus den verschiedensten Kategorien reduziert. Hier kommt ihr direkt zu den Angeboten:

Wir werden diesen Artikel regelmäßig aktualisieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

Der Amazon Prime Day läuft!

Ab sofort habt ihr ziemlich genau 48 Stunden Zeit, um von den vielen Angeboten und Rabatten zu profitieren. Wir werden euch natürlich jede Menge spannende Produkte und Preisnachlässe einzeln vorstellen. Bedenkt dabei immer, dass die meisten Angebote nur solange gültig sind, wie der Vorrat reicht. Die allerbesten Deals werden dementsprechend am Mittwoch möglicherweise gar nicht mehr verfügbar sein.

Der Prime Day könnte auch andere Anbieter auf den Plan rufen. Falls es auch außerhalb von Amazon starke Deals gibt, findet ihr diese natürlich ebenfalls bei uns auf der Seite.

Jetzt die besten Angebote entdecken!

Um von der großen Schnäppchensause zu profitieren, braucht ihr nichts als eine aktive Mitgliedschaft bei Amazon Prime. Der Abo-Service umfasst nicht nur gratis Premium-Versand und den Streaming-Dienst Prime Video, sondern noch viele weitere Vorteile. Wenn ihr noch kein aktives Abo besitzt, könnt ihr den Dienst ganz einfach und kostenfrei für 30 Tage testen:

In den kommenden Stunden und Tagen werden wir für euch das ganze Angebotssortiment durchforsten und die besten Schnäppchen heraussuchen. In unserem Prime Day Hub habt ihr den besten Überblick über alle Deals.

Hier schonmal eine Auswahl an reduzierten Artikeln:

Zusätzlich präsentieren wir euch täglich weitere Sonderangebote, Deals und neu eingeführte Produkte in unserer Übersicht. Besucht uns gerne, wenn ihr an den aktuellsten Trends in der Technik und kostengünstiger Gaming-Ausstattung interessiert seid.