Amazon Prime Day 2021 – Alle Angebote für Spieler in der Übersicht

Am Amazon Prime Day können Gamer günstig einkaufen. Hier seht, was alles reduziert ist und welche Angebote sich wirklich lohnen.

Ganz egal, ob PC-Gamer oder Konsolenspieler: Heute wird jeder fündig, denn Amazon feiert den Prime Day 2021. Es gibt eine Fülle an Angeboten und wir filtern für euch die relevanten Deals. Viel Spaß beim Stöbern.

Alle Angebote am Prime Day in der Übersicht

Ihr findet bei Amazon Angebote zu 4K-TVs mit HDMI 2.1 für die Xbox Series und PlayStation 5, Speile für die Nintendo Switch oder die Konsole selbst und eine Fülle an PC-Komponenten. Außerdem gibt es Headsets, Mäuse und Tastaturen en masse. Die Aktion läuft noch 22. Juni 23.59 Uhr und jeder kann mitmachen, denn das 30-tägige Amazon Prime Probeabo ist kostenlos.

Die besten TV-Angebote am Prime Day

Welche Marke die beste ist, bleibt eine Glaubensfrage. Manche bevorzugen die satten Schwarzwerte eines LG OLED-TVs, andere die knackigen Farben von Sony und wieder anderen pfeifen auf HDMI 2.1, weil sie Ambilight wollen. Aber heute ist für jeden etwas dabei.

Amazon Prime Day 2021: Warum es sich lohnt, jetzt einen neuen TV zu kaufen

Mäuse, Headsets und Tastaturen von Logitech und Razer am Prime Day

Zwei der beliebtesten Marken nehmen am Prime Day teil: Logitech und Razer. So günstig wie heute dürften die Preise für Mäuse, Headsets und Tastaturen erst wieder am Black Friday sein. Riskiert auch einen Blick auf die Astro Gaming-Headsets – preislich spielen die in der Oberklasse, aber das Geld sind sie wert.

Großer Apple-Sale am Amazon Prime Day

Normalerweise schreiben wir an dieser Stelle immer: Apple gibt es nie günstiger. Ausnahmsweise stimmt das nicht, denn zum Prime hat der Hersteller die Preise gesenkt. Zwar nicht um 50 Prozent, aber wir wollen ja nicht gleich übertreiben.

Die besten Gaming-Notebooks im Angebot

Da Grafikkarten Mangelware sind, steigen viele Gamer auf Notebooks um. Die sind immerhin erhältlich und dank der neuen RTX-Karten auch leichter, schneller und leistungsstärker als es noch vor einigen Jahren der Fall war.

Prime Day Angebote: Die besten Gaming-Laptops mit RTX 3000 auf Amazon

Am meisten spart ihr bei Amazon direkt

Am Prime Day ist Vieles günstiger, aber am meisten spart ihr bei den Amazon Eigenmarken. Diese Produkte stellt Amazon selbst her und kann den Preis daher nach Belieben anpassen. Während viel Hardware am Black Friday am günstigsten ist, bekommt ihr hier wahrscheinlich den besten Preis des Jahres.

