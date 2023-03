Amazon: Philips 55 Zoll OLED 4K TV mit 120Hz und Ambilight jetzt im Angebot

Der Philips 55 Zoll OLED 4K TV mit 120Hz und Ambilight hat alles, was ihr zum Zocken braucht. Jetzt gibt es den Fernseher zum Schnäppchenpreis bei Amazon, MediaMarkt und Saturn.

Mit dem Philips 55 Zoll OLED 4K TV erwartet euch ein Fernseher, der nicht nur durch seine beeindruckende Größe und sein schlankes Design besticht, sondern auch durch eine exzellente Bildqualität und eine Vielzahl an Funktionen überzeugt. Egal ob ihr ein Gaming-Fan seid, Filme in hoher Qualität genießen möchtet oder einfach nur eine beeindruckende Darstellung von TV-Sendungen wünscht – dieser Fernseher bietet alles, was das Herz begehrt. Jetzt könnt ihr bei einem Kauf auch noch sehr viel Geld sparen. Denn bei Amazon, MediaMarkt und Saturn ist der Philips TV jetzt von 1799€ auf 999€ reduziert.

Jetzt den Philips 55 Zoll OLED 4K TV bei MediaMarkt kaufen

Jetzt den Philips 55 Zoll OLED 4K TV bei Saturn kaufen

Lässt euch in eure Games und Movies eintauchen

Für Gaming-Enthusiasten ist der Philips 55 Zoll OLED 4K TV eine hervorragende Wahl. Dank seiner 120Hz Bildwiederholrate bietet er eine unglaublich flüssige Darstellung, die gerade bei schnellen und actionreichen Spielen von Vorteil ist. Dadurch könnt ihr jedes Detail sehen und eure Reaktionszeit optimieren, um so das Spielgeschehen noch besser zu kontrollieren. Die 4K Auflösung sorgt dafür, dass die Grafiken in beeindruckender Detailgenauigkeit und Klarheit dargestellt werden. Ihr werdet tief in die Welt des Spiels eintauchen und dank des integrierten Ambilights fühlt ihr euch, als ob ihr tatsächlich inmitten des Geschehens seid.

Aber auch für Filmfans hat der Philips 55 Zoll OLED 4K TV einiges zu bieten. Mit seiner 4K Auflösung und seinem ausgezeichneten Kontrastverhältnis ermöglicht er eine unglaublich lebensechte Darstellung von Filmen, Serien und Dokumentationen. Die Technologie des TVs sorgt dafür, dass jede Farbe und jeder Schatten perfekt wiedergegeben werden, wodurch das Filmerlebnis noch realistischer wird. Das Ambilight, das sich an die Farben des Films anpasst, verstärkt diese Wirkung noch einmal und schafft eine unvergleichliche Atmosphäre, die euch direkt ins Geschehen eintauchen lässt. Kurzum: Der Philips 55 Zoll OLED 4K TV ist ein echter Alleskönner, der sowohl Gamer als auch Filmfans gleichermaßen begeistert.

Weitere Schnäppchen und Angebote

Bei Amazon ist gerade auch wieder die PS5 im Bundle mit God of War Ragnarök verfügbar. Das ist die perfekte Ergänzung, um die neuen Technologien von TV und Konsole in Höchstform zu erleben.

PS5-Bundle: Schnappt euch die Digital Edition jetzt mit God of War Ragnarök bei Amazon

Noch mehr gute Deals findet ihr in unserer Übersicht. Jeden Tag suchen wir hier für euch nach spannenden Angeboten und Aktionen für Gamer und Hardware-Fans. Die besten Schnäppchen stellen wir euch dann ausführlich vor.