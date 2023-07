Amazon Fire TV Stick 4K für unglaubliche 22 Euro: So läutet Amazon den Prime Day ein

Amazon hat den ersten echten Prime Day-Kracher gestartet: Sichert euch jetzt den Fire TV Stick 4K und weitere Modelle extrem günstig!

Der Prime Day startet zwar eigentlich erst um Mitternacht, aber Amazon hat schon jetzt ein richtig gutes Angebot für euch. Schnappt euch den Fire TV Stick 4K so günstig wie noch nie und verwandelt euren Fernseher in eine UHD-Streaming-Maschine!

Amazon Fire TV Stick 4K zum neuen Tiefstpreis

Darum geht’s: Der Amazon Fire TV Stick 4K ist der wohl einfachste Weg, aus eurem Fernseher einen UHD-fähigen Smart-TV zu machen. Den Stick steckt ihr einfach in einen freien HDMI-Anschluss, meldet euch mit eurem Amazon-Konto an und schon könnt ihr losstreamen.

Neben Prime Video stehen euch auch viele andere Anbieter wie Netflix, Disney+ oder DAZN und verschiedene Mediatheken zur Auswahl. Für einige davon braucht ihr ein separates Abo. Wenn euer Fernseher 4K-Auflösung unterstützt, könnt ihr eure Inhalte so in UHD genießen!

So gut ist das Angebot: Der Fire TV Stick 4K kostet aktuell bei Amazon nur 21,99€. Der Versand ist gratis. Das Angebot ist nur für Prime-Mitglieder gültig.

So günstig war das Modell bisher noch nie zu haben. Der bisher beste Preis stammt Prime Day 2022 und liegt bei 22,99€. Den Rabatt bekommt ihr nur bei Amazon. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen und Fernseher in Smart-TV verwandeln!

Weitere Modelle im Angebot

Neben der 4K-Version sind noch weitere Modelle aus dem Fire TV-Sortiment aktuell im Angebot:

Der Amazon Prime Day 2023

Der Amazon Prime Day 2023 findet in diesem Jahr am 11. und 12. Juli statt. Erneut wird es wieder tausende Angebote aus verschiedenen Kategorien geben. Alle Infos und die besten Deals stellen wir euch in unserem Prime Day Hub vor.

Wenn ihr auf der Suche nach den besten Angeboten und Aktionen aus den Kategorien Gaming, Hardware und Multimedia seid, solltet ihr unbedingt unserer Deal-Übersicht einen Besuch abstatten. Hier stellen wir euch nämlich jeden Tag aktuelle Schnäppchen und beliebte Produkte ausführlich vor.