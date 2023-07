Grafikkarte schon vor dem Prime Day im Angebot: Top-Leistung in WQHD jetzt zum Budget-Preis

Schnappt euch jetzt bei Amazon noch vor dem Prime Day mit der RTX 3060 Ti eine starke WQHD-Grafikkarte zum Tiefstpreis im Angebot.

Nachdem NVIDIAs 3000er Generation nach dem Release monatelang vergriffen und nur zu absoluten Mondpreisen erhältlich war, hat sich die Lage jetzt deutlich entspannt. So könnt ihr euch bei Amazon schon jetzt vor dem Prime Day eine RTX 3060 Ti für WQHD und Full-HD supergünstig im Angebot sichern.

Amazon: Top-Grafikkarte im Angebot

Das ist das Modell: Es handelt sich dabei um die Inno3D RTX3060 Ti X3 mit 8GB Speicher und ausgefeiltem Kühl-System. Drei große Axial-Lüfter sorgen für einen guten Airflow und halten eure Hardware auch bei hoher Belastung in einem guten Temperatur-Bereich.

Die Grafikkarte ist perfekt, wenn ihr aktuelle Spiele in WQHD, mit maximalen Details und Raytracing erleben wollt. In Full-HD gibt es nochmal mehr FPS obendrauf und wenn ihr auf ein paar Details verzichten könnt, liefert die Grafikkarte auch in 4K gute Ergebnisse.

Das ist das Angebot: Bei Amazon kostet die RTX 3060 Ti aktuell nur 318,89€. Der Versand ist gratis.

Amazon bietet hier den neuen Tiefstpreis für das Modell. Bisher war die Grafikkarte nie unter 323,04€ zu haben. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mit Versand mindestens 336,99€. (Quelle: geizhals.de)

Technische Daten

GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Boost-Takt 1680MHz Speicher 8GB GDDR6X, 256bit, 19Gbps, 1188MHz, 608GB/​s DirectX Version 12 Ultimate Vulkan Version 1.3 Kühlung 3x Axial-Lüfter (90mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Schnittstellen 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Abmessungen 300x112mm (LxB)

