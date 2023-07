Nur bis Montagfrüh bei Amazon: Holt euch 2 Echo Dots zum halben Preis schon vor dem Prime Day

Noch bis zum 10. Juli um 9 Uhr gibt es den beliebten Lautsprecher mit Alexa-Sprachsteuerung von Amazon unschlagbar günstig im Doppelpack.

So gut ist das Angebot: Der Echo Dot in der aktuellen 5. Generation ist derzeit ohnehin bereits per se günstig für 42,98 Euro statt 64,99 Euro UVP zu haben.

Fügt ihr im Warenkorb allerdings den Aktionscode ECHODOT hinzu, gibt es noch einen zweiten Echo Dot gratis dazu, wodurch der Preis pro Gerät auf unschlagbare 21,49 Euro sinkt.

Günstiger dürfte der Preis wohl auch kaum zu Amazons Prime Day am 11. und 12. Juli werden. Das Doppelpack-Angebot gilt dabei nur für Prime-Abonnenten und nur noch bis Montagfrüh, den 10. Juli, um 9 Uhr.

Nur mit Amazon Prime-Abo

Wer noch kein Prime-Abo hat, kann den Dienst für 30 Tage kostenlos testen, sofern der Testmonat noch nicht in Anspruch genommen wurde, und vor Ablauf der Frist auch problemlos ohne Kosten kündigen.

Mit im Abonnement enthalten sind dabei auch einige weitere Vorteile, wie etwa schnellerer und kostenloser Versand oder Zugang zu weiteren Online-Diensten, darunter Twitch und Amazon Music.

Das bietet der Amazon Echo Dot 5

Der smarte Lautsprecher von Amazon bietet wie auch die vorherigen Generationen Musik-Streaming, Smart-Home-Steuerung und Internetabfragen per Alex-Sprachsteuerung.

Die neueste Version verspricht ein verbessertes Audioerlebnis für klarere Stimmen, tieferen Bass und satten Klang sowie einen neuen Temperatursensor.

Dabei lässt sich nicht nur über Spotify und Co. Musik wiedergeben, sondern via Bluetooth auch über lokale Geräte, wie etwa Smartphones. Im Doppelpack lässt sich zudem ein Stereo-Paar realisieren.

Amazon Echo Dot 5 günstig im Doppelpack

Im Test: Die Webseite Whathifi.com hatte das aktuelle Modell auf den Prüfstand und 5 von 5 Sternen vergeben:

Die 5. Generation des erschwinglichen intelligenten Lautsprechers von Amazon mag klein und süß sein, aber er ist mehr als fähig, über sein Gewicht hinauszuwachsen. Whathifi.com

Pro Beeindruckend raumgreifender Klang

großartige Alexa-Integration

angenehme, schlichte Ästhetik Nachteile Contra Klangverzerrung in den höheren Bereichen

