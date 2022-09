Nur noch wenige Exemplare übrig: Curved Gaming Monitor bei Amazon jetzt im Angebot

Bei den September-Angeboten von Amazon bekommt ihr einen Curved Gaming Monitor mit 144 Hz und WQHD zum neuen Tiefstpreis, aber seid schnell!

Die September-Angebote von Amazon laufen noch bis zum 9. September 2022. Bis dahin gibt es jede Menge Produkte aus verschiedenen Kategorien teilweise deutlich günstiger. So auch beim AOC Gaming CQ27G2U, einem Curved Gaming Monitor mit WQHD und 144 Hz, den ihr jetzt zum neuen Tiefstpreis schießen könnt. Aber beeilt euch, es sind nur noch wenige Exemplare verfügbar!

Neuer Tiefstpreis bei Amazon

Das Angebot: Der AOC Gaming CQ27G2U kostet bei Amazon aktuell 229€. Der Versand ist kostenlos. Die UVP liegt bei 329 Euro.

Neuer Tiefstpreis: Aktuell bietet Amazon eindeutig den besten Preis für den Curved Gaming Monitor von AOC. Andere Anbieter verlangen aktuell mindestens 244,56 Euro für das Modell. Tatsächlich war der Monitor noch nie so günstig wie zur Zeit. Der alte Tiefstpreis stammt aus dem Juni diesen Jahres und liegt bei 235,51 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Curved Gaming Monitor zum neuen Tiefstpreis!

Curved Gaming Monitor mit WQHD & 144 Hz

Gestochen scharf: Dank WQHD-Auflösung liefert der Curved Gaming Monitor merklich schärfere Bilder als ein herkömmlicher Full HD-Bildschirm. So behaltet ihr immer den Durchblick und seid zukunftssicher aufgestellt.

Immersion dank Krümmung: Der gekrümmte Bildschirm bietet ein breiteres Sichtfeld, das sich darüber hinaus natürlicher an euer Auge anpasst. So könnt ihr tiefer in eure Lieblingsspiele eintauchen

Überlegene Geschwindigkeit: Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz und der extrem kurzen Reaktionszeit von nur 1 ms seid ihr euren Gegnern immer einen Schritt voraus.

Hier die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 68.6 cm / 27 Zoll Auflösung QHD 2.560 x 1.440 Pixel Bildverhältnis 16:9 Reaktionszeit 1 ms Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Helligkeit 250 cd/m² Anzahl Farben 16.78 Millionen Farben Krümmung 1500R Bildwiederholungsfrequenz 144 Hz Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

