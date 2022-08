Gaming Monitor aus der Zukunft: So gut wie der ASUS ROG Swift ist sonst keiner

Der ASUS ROG Swift PG32UQX ist der Gaming Monitor mit der besten Bildqualität. Bei Amazon bekommt ihr ihn gerade so günstig im Angebot.

Die Bildqualität des ASUS ROG Swift PG32UQX ist unerreicht. Aktuell bekommt ihr den 32 Zoll großen 4K Gaming Monitor bei Amazon zum Bestpreis.

ASUS ROG Swift im Angebot bei Amazon

Das ist das Angebot: Bei Amazon bekommt ihr den ASUS ROG Swift PG32UQX jetzt für nur 2689,71€. Der Versand ist dabei wie immer kostenlos.

Preisvergleich: Mit dem Angebot von Amazon kann aktuell kein anderer Anbieter auch nur ansatzweise mithalten. Das nächstbeste Preis liegt schon bei 3122,70 Euro und damit mehr als 400 Euro darüber. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Gaming Monitor im Angebot

Hier die technischen Details:

Diagonale 32″/​81.3cm Auflösung 3840×2160 Helligkeit 500cd/​m² Kontrast 1.000:1 Reaktionszeit 4ms Blickwinkel 178°/​178° Panel IPS Hintergrundbeleuchtung Mini LED HDR VESA DisplayHDR 1400 Bildwiederholfrequenz 144 Hz Variable Synchronisierung NVIDIA G-Sync Ultimate Anschlüsse 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

Der Gaming Monitor mit der besten Bildqualität

Mit dem ASUS ROG Swift PG32UQX hebt ihr euer Set-Up auf die nächste Stufe. Klar, der Gaming Monitor ist nicht ganz günstig, dafür bekommt ihr aber auch nirgends so eine fantastische Bildqualität. Auf diesem Display kann eure Hardware mal so richtig mit den Muskeln spielen und ihr genießt Spiele in 4K mit bis zu 144 FPS.

Die renommierte Test-Seite rtings.com hat den Gaming Monitor auf Herz und Nieren und geprüft und kommt dabei zu folgendem Fazit:

Mit ein paar Mängeln und einem hohen Preis können wir den Asus ROG Swift PG32UQX nicht ganz als perfekt bezeichnen. Aber seine Bildqualität ist unvergleichlich unter den Computermonitoren. Eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit einem Quantenpunkt-Film sorgt für einen erstaunlichen Kontrast und eine große Farbskala für die neuesten Spiele und Videoformate. Er hat das beste Bild von allen Computerbildschirmen, die wir je getestet haben.

Pro Atemberaubende Bildqualität

Akkurate Farben

Unglaublicher Kontrast

Akzeptiert Filmkadenzen über HDMI

OLED-Infobildschirm

Jede Menge Spielfunktionen

Gute Verarbeitungsqualität Contra Kein Dolby Vision

Keine Lautsprecher

Keine Reduzierung der Bewegungsunschärfe

Teuer

