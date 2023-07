Mit der Alienware 620M hat Dell/Alienware eine kabellose Gaming-Maus im Angebot. Der Hersteller setzt auf ein zurückhaltendes Design und auf einen Preis von 130 Euro. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat getestet, ob sich das Gerät für euch lohnt. Und das große Problem für die Maus ist die Konkurrenz.

tl;dr Dell/Alienware bietet die Alienware 620M als kabellose Gaming-Maus für 130 Euro an

Das Design erinnert an Allrounder-Mäuse wie die G502X von Logitech

Die Maus hat einen optischen Sensor mit einer Auflösung von bis zu 26.000 DPI

Die Verarbeitung und das Gewicht der Maus sind solide

Im Vergleich zur Konkurrenz ist die Alienware 620M zu teuer

Mit der Alienware 620M hat Dell/Alienware eine kabellose Gaming-Maus vorgestellt. Im Grunddesign erinnert sie an bekannte Allrounder-Mäuse wie die G502X von Logitech (zum Test). Mit ihren wenigen Tasten wirkt sie jedoch eher wie eine zu große Shooter-Maus, ohne deren leichtes Gewicht zu bieten.

In einem Test habe ich mir die Alienware 620M angesehen und erkläre, wie sich das Modell im Test schlägt.

Wer hat da getestet? Ich bin Tech Editor auf MeinMMO und habe ein Faible für Peripherie und teste Mäuse, Tastaturen und Gaming-Headsets. Für MeinMMO teste ich seit 2019 Hardware für unsere Leser. Insbesondere Gaming-Mäuse gehören zu meinen absoluten Favoriten. Neben der PS5 spiele ich auch an meinem Steam Deck. Die Alienware 620M hat mir der Hersteller für einen Test zur Verfügung gestellt. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Technische Details:

Sensor unbestimmter optischer Sensor Auflösung Bis zu 26.000 DPI Switches optische Switches Tasten 6 Tasten Design Schwarze oder weiße Maus. RGB-Beleuchtung beim Mausrad, Alienkopf und an der Daumenablage, asymmetrische Rechtshändermaus Gleitfüße 3 Kabel Abnehmbares 2,0 m USB-C-Kabel Gewicht 100 Gramm Preis (UVP) 129,99 Euro

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? Neben der Gaming-Maus befinden sich noch ein Handbuch, ein USB-C-auf-USB-A-Kabel und ein USB-C-Adapter mit Funk-Dongle in der Schachtel. Die Maus wird über das Kabel aufgeladen und braucht keine Batterien oder Akkus.

Wie ist die Maus aufgebaut? Das Modell setzt auf ein schwarzes oder weißes Design:

Auf der Oberseite der Maus befinden sich die Haupttasten und dazwischen das Zwei-Wege-Mausrad. Auf der Oberseite vor dem Mausrad liegt ein kleiner Schalter, den man nach vorne drücken oder zurückziehen kann.

Auf der Daumenseite liegen insgesamt 2 Buttons, etwas unterhalb befindet sich eine Daumenablage.

An der Unterseite befinden sich drei Mausfüße und ein Schalter, um die Maus ein- oder auszuschalten.

Die Maus ist im Daumenbereich leicht geriffelt und ist ansonsten nicht gummiert und wirkt dadurch sehr glatt.

Alienware 620M: Der Lieferumfang ist übersichtlich, aber ausreichend.

Verarbeitung

Die Maus fühlt sich erst einmal ziemlich robust an. Beim Schüttel- und Drucktest klappert und knarzt nichts. Die drei Mausfüße auf der Unterseite sind ausreichend groß und liefern der Maus genügend Gleitfähigkeit.

Der USB-C-Anschluss auf der Vorderseite ist so aufgebaut, dass ich jedes beliebige USB-C-Kabel zum Laden nutzen kann, was ich sehr gut finde. Einige Hersteller wie Roccat (Kone XP Air) oder Razer (Basilisk Ultimate) bauen ihre Mäuse so, dass man nur das hauseigene Kabel nutzen kann. Sehr nervig, wenn man unterwegs ist und das Originalkabel daheim vergessen hat.

Software

Die Maus nutzt das „Alienware Command Center.“ Die Software ist mit ihren 70 MB im Arbeitsspeicher auch deutlich kleiner als von anderen Herstellern. Obendrein ist sie angenehm, übersichtlich und intuitiv. Mit zwei Klicks bin ich zügig in den Einstellungen der Maus, die Akkulaufzeit wird in Prozent in der Software dargestellt.

Die grafischen Effekte der Software kann man übrigens ebenfalls problemlos abschalten. Außerdem gibt es einen Dark Mode, der mir sehr gut gefällt.

Theoretisch kann ich das „Command Center“ auch als Hub beziehungsweise Schnellstart für meine Spiele nutzen. Eine Funktion, die ich tatsächlich nicht genutzt hab, weil Steam und Co da einfach intuitiver sind. Wieso sollte ich auch meine Maus-Software zum Starten meiner Spiele nutzen?

Auf der nächsten Seite lest ihr alles zum Gewicht, der Ergonomie und zu den Tasten der Maus. Im abschließenden Fazit erkläre ich, für wen sich die Maus lohnen könnte.