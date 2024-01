Acer-Laptop mit Ryzen 5 für unter 500€: Schnell, schlank & perfekt für mobiles Arbeiten

Dieser Acer-Laptop ist optimal für das mobile Arbeiten, Studium oder gelegentliche Spiele geeignet. Nutzt jetzt das befristete Angebot bei Amazon.

Ihr sucht schon länger nach einem günstigen Begleiter für die Arbeit oder das Studium? Der Acer Aspire 3 ist dann die richtige Wahl für euch. Er besitzt ein 15,6-Zoll-Full-HD-Display, einen AMD Ryzen 5 7520U Prozessor, 16GB Arbeitsspeicher und 512GB SSD-Speicher. Spart jetzt 27% und bezahlt nur 499€ statt 679€.

Darum ist Acer-Laptop eine vortreffliche Wahl

Mit dem 15,6-Zoll-Full-HD-Display könnt ihr in vielen Umgebungen konzentriert arbeiten, Filme schauen, oder nicht allzu hardwareintensive Games spielen. Außerdem ist der Transport aufgrund der Größe leichter umsetzbar, was sich bei regelmäßigen Reisen bemerkbar macht. Wenn ihr Retro-Games nebenher spielen wollt, sind Spiele wie Stronghold oder Age of Empires 2 die perfekte Wahl.

Angetrieben wird er von einem AMD Ryzen 5 7520U Prozessor, der zusammen mit 16GB RAM und einer 512GB SSD für eine reibungslose Leistung und schnelle Datenverarbeitung sorgt. Sollte euch der Speicher irgendwann ausgehen, könnt ihr einfach ein Upgrade vollziehen. Allerdings müsste dieser für ein paar Office- und Uni-Arbeiten locker ausreichen.

Die integrierte AMD Radeon Grafikkarte ist nicht für grafikintensive Spiele geeignet, reicht aber für ältere Retro-Games und Gelegenheitsspiele locker aus. Aber in erster Linie ist dies ein Arbeitsgerät. Wenn ihr vielleicht auf der Suche nach einem Desktop-PC seid, der einiges mehr auf dem Buckel hat, ist der Komplett-Gaming-PC mit der RX 7800 XT meine Empfehlung an euch.

Mit Windows 11 als Betriebssystem ist er auf dem neuesten Stand der Technologie und bietet die neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates von Microsoft.

