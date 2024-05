5 Horrorfilme wie Es

Chucky gehört eher zur zweiten Riege ikonischer Killer, passt aber ganz gut auf diese Liste. Als Serienmörder, dessen Seele in einer Good-Guy-Puppe geflüchtet ist, will Chucky eigentlich nur töten. Richtige Motive außerhalb des eigenen Vergnügens hat er dabei nicht. Meistens kämpft er dabei gegen Kinder und Jugendliche.

Freddy Krueger ist ähnlich wie Pennywise eine Entität ohne physischen Körper. Mit seinem gestreiften Pullover und seinen ikonischen Krallen ist er auch eine bekannte Figur der Popkultur. Wer nichts gegen derberen Humor hat, wird auch an späteren Teilen Gefallen finden, in denen sich Freddy viel über seine Opfer lustig macht.

Nightmare On Elm Street ist ein Horrorfilm vom Regisseur Wes Craven, der mit Scream auch eine andere ikonische Horrorreihe erfunden hat. Der ikonische Killer Freddy Krueger verfolgt Teenager, um sie zu töten. Das Besondere dabei ist die Art wie, denn er verfolgt sie in ihren Träumen. Alle Verletzungen, die im Traum passieren, passieren aber auch im echten Leben.

All die genannten Filme sind Horrorfilme mit mal mehr, mal weniger expliziten Szenen. Seid ihr empfindlich für bestimmte Themen, dann informiert euch vorher, was euch in den Filmen erwarten könnte.

