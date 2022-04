Nur noch heute: Holt euch einen 4K-TV von Sony für nur 700 Euro

MediaMarkt hat heute einen riesigen 4K-TV von Sony im Deal des Tages. Sichert euch das Angebot noch bis heute Abend zum Bestpreis.

Seit einigen Wochen bietet MediaMarkt jeden Tag ein Produkt besonders günstig an: Den Deal des Tages. Häufig finden sich hier Haushaltsgroßgeräte, Kaffeevollautomaten und Staubsauger, ab und an sind aber auch echte Multimedia-Perlen dabei. Heute ist genau so ein Tag. Nur heute könnt ihr euch nämlich einen riesigen 4K-TV von Sony 42 % günstiger sichern. Wir zeigen euch, wir ihr euch sogar nochmal 100 Euro Cashback obendrauf sichern könnt.

4K-TV im Deal des Tages: Günstiger wird’s nicht!

Auch heute hat MediaMarkt wieder den Deal des Tages gestartet. Und der hat es in sich! Nur heute könnt ihr euch einen fantastischen 4K-TV von Sony mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale stark reduziert sichern. Schon der Preis von 799 Euro liegt weit unter der UVP von 1399 Euro und unterbietet die Konkurrenz um Längen. Ganz einfach könnt ihr euch sogar noch einen Cashback in Höhe von 100 Euro sichern.

Wenn ihr euch den 4K-TV nämlich heute noch sichert, habt ihr vier Wochen Zeit, um den Kauf und das Gerät unter www.sony.de/electronics/tv-cashback zu registrieren und euch 100 Euro Cashback zu schnappen. Mit dann umgerechnet 699 Euro zahlt ihr nur knapp die Hälfte des ursprünglichen Werts.

Der 4K-TV eignet sich dank der Bildwiederholrate von 100 Hz hervorragend für Gaming, HDR+ ist natürlich auch mit an Bord. Besonders die starken Kontraste und lebensechten Farben des Geräts überzeugen. Bei der Größe des TV-Geräts kommt natürlich auch die hohe Auflösung zu Gute.

Aber auch, wenn ihr keine Konsole habt, könnt ihr entspannt auf eure Streaming-Dienste, Mediatheken etc. zugreifen. Für sämtliche Smart-Funktionen ist nämlich das Betriebssystem Google TV schon vorinstalliert.

