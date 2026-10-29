In 4 Wochen feiert eine Sci-Fi-Serie Premiere auf Prime Video und bringt ein legendäres Franchise zurück

Blade Runner und sein Nachfolger 2049 gehören zu den besten Science-Fiction-Filmen, die es gibt. Amazon Prime Video legt in wenigen Wochen eine Serie vor, die an diesen Erfolg mit einer neuen Geschichte anknüpfen möchte.

Schon der erste Blade Runner zeigte eine dystopische Version von Los Angeles des Jahres 2019. Es regnet ständig, Neonlichter durchfluten die Häuserschluchten, es gibt viel Gewalt, Werbung und die ständige Angst vor den Replikanten – künstliche Menschen, die aber täuschend echt wirken.

Auch im Nachfolger Blade Runner 2049 hat sich daran nicht viel geändert. Lediglich die Replikanten sind nicht länger Sklaven der gewöhnlichen Menschen. Nun erscheint am 25. November 2026 eine neue Serie namens Blade Runner 2099, in der sich das Verhältnis zwischen Replikanten und Menschen erneut gewandelt hat. Ob sie die Qualität der Vorgänger erreicht, die mitunter zu den besten Science-Fiction-Filmen aller Zeiten gehören?

Video starten Blade Runner 2099 entführt euch zurück in das dystopische Los Angeles Autoplay

Mensch trifft Replikantin

Worum geht es in Blade Runner 2099? Die Serie erzählt eine neue Geschichte aus dem titelgebenden Jahr 2099. In Los Angeles gab es einen Aufstand der Replikanten, der für einen Machtwechsel sorgte. Menschen sind ab sofort Wesen geringerer Klasse und müssen sich gezwungenermaßen unterordnen.

Im Mittelpunkt der Erzählung steht Cora, eine Frau, die sich auf der Flucht befindet und dabei verschiedene Identitäten annimmt. Unter anderem gibt sie vor, eine Replikantin und Blade Runner zu sein. Der Berufsstand war bislang stets für die Jagd nach Replikanten zuständig, jetzt ist es umgekehrt und die Menschen werden verfolgt.

Derart getarnt trifft Cora während ihrer Arbeit auf Olwen, eine Replikantin, die selbst als Blade Runner arbeitet. Ihr bleibt nur noch wenig Zeit zu leben, gleichzeitig möchte sie unbedingt einen bestimmten, bösen Replikanten in der Stadt finden. Um eine damit verbundene Verschwörung aufzudecken, hilft Cora ihrer neuen Partnerin.

Die Geschichte soll in den acht Folgen der Serie zu Ende erzählt werden. Eine zweite Staffel ist derzeit nicht geplant. Sollte die Produktion erfolgreich sein, könnte es aber durchaus eine Fortsetzung geben. Dass Prime Video grundsätzlich offen dafür ist, zeigt aktuell das Beispiel Reacher.

Wer spielt in der Serie mit? Angeführt wird der Cast von zwei prominenten Namen: Michelle Yeoh (Tiger and Dragon, Everything Everywhere All at One) ist als Olwen zu sehen, Hunter Schafer (Euphoria, Kinds of Kindness) als Cora.

Erfreulich für Fans von House of the Dragon: In einer noch unbekannten Rolle wird Matthew Needham (Larys Strong, einer besten Drahtzieher aus der Serie) zu sehen sein. Und Original-Regisseur Ridley Scott ist als ausführender Produzent mit an Bord.

Ab dem 25. November 2026 wissen wir, ob Blade Runner 2099 seinen großen Kinovorgängern das Wasser reichen kann. Alle acht Episoden erscheinen am selben Tag – einer Binge-Session im verregneten Los Angeles steht also nichts im Weg. Hunter Schafer ist auch Teil eines anderen, spannenden Projekts: Hideo Kojima durfte ein Spiel niemals machen, 12 Jahre später scheint er sich den Wunsch heimlich doch noch zu erfüllen