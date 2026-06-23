Ein Spiel durfte Hideo Kojima niemals machen, 12 Jahre später scheint er sich den Wunsch heimlich doch noch zu erfüllen

Hideo Kojima erinnert mit einem ersten Bild seines neuen Spiels „OD: Knock“ an ein verlorenes, aber niemals vergessenes Projekt. Die Community spekuliert schon voller Vorfreude, dass sie ein heftiges Meisterwerk erwarten könnte.

Welches Spiel durfte Kojima nicht machen? Die Rede ist von „P.T.“ (kurz für „Playable Teaser“) aus dem Jahr 2014. Das fungierte eigentlich nur als eine Demo für das niemals entwickelte „Silent Hills“ und ist mittlerweile als Legende unter Horror-Games eingegangen.

2015 wurde Silent Hills jedoch von Konami gecancelt, woraufhin auch P.T. aus dem PlayStation Store entfernt wurde. Ein Schicksal, das viele Fans bis heute betrauern.

Kojima arbeitet derzeit jedoch an einem neuen Spiel, „OD: Knock“, das im September 2023 angekündigt wurde. Auf Entertainment Weekly wurde nun ein Bild aus dem Spiel veröffentlicht, das in der Community für Begeisterung sorgt. Denn die geteaste Szene wirkt nicht nur genauso beunruhigend wie Kojimas verlorene Demo – sie könnte 1 zu 1 das sein, was P.T. hätte werden können.

Video starten Das neue Spiel „OD“ von Hideo Kojima im Teaser-Trailer Autoplay

Was ist auf dem Bild zu sehen? Das Bild zeigt einen gelben, schlecht ausgeleuchteten Flur mit einem alten Fernseher, halb geöffneten Türen und – am schlimmsten – einer Silhouette, die in der Tür am Ende des Flurs steht und den Betrachter anschaut.

Erster Bildteaser zu OD: Knock (Bildquelle: Kojima Productions via Entertainment Weekly)

Wer jemals auch nur ein Bild aus P.T. gesehen hat, wird die Ähnlichkeit zu der Demo sofort erkennen. Das wird auch schnell der Community auf Reddit klar:

„Das wird im Grunde genau das sein, was [Kojima] sich von P.T. gewünscht hat, oder?“, schreibt Psycho_Syntax. Rosebunse antwortet darauf: „Das würde ich vermuten. PT ist etwas so Besonderes, dass ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann, wie ein vollständiges Spiel davon aussehen würde.“

Was machte P.T. so beliebt? P.T. wurde vor allem dafür bekannt und geliebt, weil es nicht nur so verdammt gruselig war, sondern auch ein kryptisches Werk, ohne viel Erklärungen zu dessen Existenz, ein sehr plötzliches Auftauchen im PlayStation-Store und die Reaktionen von gegruselten Streamern auf YouTube und Twitch.

In P.T. versuchte man, einem endlosen Loop eines gruseligen Flures zu entkommen. Dieser wurde mit jedem neuen Begehen immer angsteinflößender, da man sich schnell bewusst wurde: Man ist hier nicht allein. Das Sounddesign, die sich wandelnde und trotzdem gleich bleibende Umgebung und die versteckte Figur sorgten dafür, dass P.T. so gruselig war, dass selbst riesige Fans es kaum selbst spielen konnten.

Auch Jahre später sorgt die Horror-Demo weiterhin für Gesprächsstoff, wie in dem Reddit-Thread mit dem Titel „Ich schwöre, P.T. wäre das beste Spiel geworden, das ich mich nie getraut hätte, tatsächlich zu spielen“, der über 15.600 zustimmende Upvotes erhielt.

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Wie findet ihr P.T.? Habt ihr es selbst gespielt? Und wie findet ihr das erste Bild zu OD: Knock? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

MeinMMO-Redakteurin Caro ist ein Riesenfan des Horror-Genres. Wieso das so gut für sie funktioniert und wie sie das anhand von P.T. erklärt, könnt ihr hier nachlesen: Die meisten fürchten sich bei Horror-Filmen, doch ich kann dabei toll entspannen – Das hat sogar einen wissenschaftlichen Grund