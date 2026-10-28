Eine Agentin ist so krass wie Reacher, macht sogar den großen Hünen weich

Das Reacher-Franchise hat auf Prime Video jüngst ein Spin-off erhalten, das sich als Erfolg erweist. Nun denkt der Autor schon über die nächste Serie nach und bringt eine Figur ins Spiel, die dem Action-Helden mehr als ebenbürtig ist.

Im September 2026 erschien das erste Spin-off von Amazons Reacher-Serie. Es hört auf den Namen Neagley und stellt die titelgebende Ermittlerin in den Vordergrund. Sie kannte man schon aus der Hauptserie, wo sie auf eine loyale Zusammenarbeit mit dem Action-Helden Reacher zurückblicken kann.

Laut eigener Aussage von Amazon war auch Neagley, wie schon Reacher, ein großer Erfolg für den Streaming-Dienst und erreichte in den ersten 13 Tagen bereits 40 Millionen Zuschauer (via Collider). Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt.

Doch damit nicht genug: Der Autor der Buchvorlage, Lee Child, schlägt jetzt die ideale Kandidatin für ein weiteres Spin-off vor. Im Interview mit Collider nannte er die Figur Susan Turner. Sie ist auch Teil des neuesten Romans „Chain Reaction“, der von Childs Bruder geschrieben wurde.

Video starten Trailer zum actionreichen Reacher-Spin-off Neagley auf Amazon Prime Video Autoplay

Kein Stück schwächer

Wer ist Susan Turner? Die Figur taucht im Franchise immer wieder auf. Sie ist eine US-Offizierin und leitet die 110. Einheit der Militärpolizei als Nachfolgerin von Jack Reacher.

Die beiden eint, dass sie gleichermaßen erfahren, intelligent und kampferprobt sind. Sie kennen und respektieren sich, auch weil sie den gleichen beruflichen Hintergrund haben. Susan wäre in einer eigenen Serie also gut geeignet, einen weiblichen Counterpart zum Action-Helden zu bieten.

Spannend ist ihr Verhältnis zu Reacher auch deshalb, da sie es schafft, den stoischen Typen aufzuweichen und ihm Emotionen zu entlocken. So hört er im Roman „61 Stunden“ Susans Stimme am Telefon. Um sie kennenzulernen, fährt er quer durch die USA.

Im Roman „Die Gejagten“ – der 2016 mit Tom Cruise als Reacher und Cobie Smulders als Susan Turner verfilmt wurde – treffen die beiden schließlich aufeinander. Reacher befreit seine Kollegin und flieht gemeinsam. Dabei kommen sich die beiden auf romantische Weise näher. Leider ist die Zuneigung nur von kurzer Dauer, denn das wahre Leben mit all seinen Pflichten meldet sich zurück.

Im neuen Buch ist Susan jetzt die Leiterin einer Elite-Ermittlungseinheit, der CSA-G-99-Sektion. Raum für spannende Fälle und gehörig Action gäbe es also auch auf den heimischen Bildschirmen genug. Lee Child meint mit Blick auf ein zukünftiges Serien-Spin-off: „Wir haben ja bereits Neagley, und Amazon will in der Regel so viel wie möglich, wenn es gut läuft. Wollen sie also ein weiteres Spin-off? In diesem Fall ist sie genau die Richtige.“

Ob und in welcher Form sich Amazon tatsächlich dazu entscheidet, Susan als Hauptfigur wie Neagley in einer eigenen Serie zu zeigen, ist noch offen. Vielleicht hört der Streaming-Gigant auf den Schöpfer der Marke und arbeitet bereits an entsprechenden Plänen.

Der Erfolg von Neagley hat gezeigt, dass das Publikum auch andere Figuren aus dem Franchise annimmt und es nicht immer der taffe Reacher sein muss. Hättet ihr Lust auf eine potenzielle Serie mit Susan Turner? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bei Marvel schaut derzeit ein alter Bekannter vorbei: Ein Typ machte Tony Stark vor 18 Jahren zu Iron Man, kehrt in der neuen Serie von Marvel ins MCU zurück