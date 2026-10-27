Einer der tragischsten Flops von DC zeigte ein Team voller Anti-Helden, lief schlechter als einer der schlechtesten Joker

Das DC-Filmuniversum war die letzten 10 Jahre deutlich chaotischer als der große Konkurrent mit dem MCU. Nicht nur sind die zugehörigen Filme verwirrend, auch ziemlich gute Werke floppten an der Kinokasse.

Um welchen Film geht es? Mit The Suicide Squad kam 2021 ein besonderer Film aus dem mittlerweile toten DC Extended Universe heraus. Das war das erste DC-Projekt von James Gunn, der vorher mit den ersten beiden Guardians of the Galaxy -Filmen große Bekanntheit erlangte.

Obwohl der Film nach dem erfolgreichen Suicide Squad also eigentlich großes Erfolgspotenzial hatte, scheiterte er an den Kinokassen – das ist besonders tragisch, weil es einer der besten Filme von DC ist.

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Das bessere Suicide Squad, die schlechteren Zahlen

Wie erging es The Suicide Squad? Bei den Kritikern kam der Film sehr gut an. Auf Rotten Tomatoes steht der Film bei 384 Kritiken bei 90 %. Über 2.500 verifizierte Nutzer-Reviews sind etwas weniger begeistert, mit 82 % aber trotzdem sehr gut. Dadurch gehört The Suicide Squad zu den besten Filmen des DCEU.

Finanziell sah es für den Film aber deutlich schlechter aus. Laut Box Office Mojo konnte der Film knapp 168 Millionen US-Dollar weltweit einspielen. Das Budget soll geschätzt 185 Millionen US-Dollar betragen haben. Bedenkt man die Faustregel, dass ein Film das 2- bis 2,5-fache des Budgets einspielen muss, um als Erfolg zu gelten, ist The Suicide Squad ein Flop.

Besonders tragisch dabei ist, dass der quasi-Vorgänger Suicide Squad fast 750 Millionen US-Dollar einspielen konnte. Dabei kam der Film schlechter an (nur 26 % auf Rotten Tomatoes bei 396 Kritiken) und hat mit Jared Leto einen Joker, der unter Fans alles andere als beliebt ist. Selbst DC hat sich darüber lustig gemacht.

Warum ist The Suicide Squad gefloppt? Man kann zwar nur Hypothesen aufstellen, es gibt aber durchaus Indizien. Der Film selbst ist für normale Zuschauer schwer zu fassen. Ist es jetzt ein Reboot oder eine Fortsetzung? Die Antwort: Es ist beides. Das kann verwirren, vor allem, wenn man vor dem Namen nur ein The dranhängt.

Ein anderes Problem waren der Zeitpunkt und die Releasestrategie. 2021 erschien der Film kurz nach der Corona-Pandemie. Das war eine Zeit, in der es viele Filme schwer hatten. Zudem erschien der Film in den USA zeitgleich auf HBO Max, eine Strategie, die Zuschauer vom Kino abgehalten haben könnte.

Auch die Figurenwahl an sich könnte ein Problem gewesen sein. Als popkulturell bekannte Figur gab es nur Harley Quinn. Andere Figuren wie Peacemaker, Bloodsport oder King Shark sind einfach nicht so bekannt wie der Joker, der beim 1. Suicide Squad ein großer Teil des Marketings war.

Aber wie steht ihr zu The Suicide Squad? Mochtet ihr den Film oder seid ihr der Truppe allgemein abgeneigt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch ein Sci-Fi-Kultfilm floppte im Kino: Ein SciFi-Kultfilm mit Christian Bale floppte vor über 20 Jahren kläglich, dabei nahm er John Wick vorweg



