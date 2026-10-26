In 4 Wochen feiert einer der größten Sci-Fi-Filme des Jahres Premiere: Der sechste Teil der 3-Milliarden-Dollar-Filmreihe

Im November 2026 geht ein großes Sci-Fi-Franchise im Kino weiter und erzählt die Vorgeschichte einer beliebten Figur. Die gesamte Filmreihe konnte bisher über 3,3 Milliarden US-Dollar einspielen.

Um welche Reihe geht es? 2012 startete mit Die Tribute von Panem – The Hunger Games eine neue Sci-Fi-Reihe in den Kinos, die auf den Jugendbuchromanen von Suzanne Collins basiert. Nicht nur war Protagonistin Katniss Everdeen eine der ersten großen Rollen von Jennifer Lawrence, der Film war auch ein großer Erfolg. Die Reihe konnte 3,3 Milliarden US-Dollar über bislang 5 Filme einspielen (Quelle: Box Office Mojo):

Die Tribute von Panem – The Hunger Games (2012) spielte weltweit über 695 Millionen US-Dollar bei einem geschätzten Budget von 78 Millionen US-Dollar ein

Die Tribute von Panem – Catching Fire (2013) spielte weltweit über 869 Millionen US-Dollar bei einem geschätzten Budget von 130 Millionen US-Dollar ein

Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1 (2014) spielte weltweit über 762 Millionen US-Dollar bei einem geschätzten Budget von 123 Millionen US-Dollar ein

Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2 (2015) spielte weltweit über 684 Millionen US-Dollar bei einem geschätzten Budget von 160 Millionen US-Dollar ein

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes (2023) spielte weltweit über 363 Millionen US-Dollar bei einem geschätzten Budget von 100 Millionen US-Dollar ein

Am 19. November 2026 erscheint mit Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping der nächste Teil im Franchise, diesmal wieder ein Prequel. Es zeigt die Spiele einer der beliebtesten Figuren der Hauptreihe.

Video starten Der nächste Film zu Tribute von Panem zeigt die Vergangenheit des beliebtesten Mentors der Serie Autoplay

Ein Prequel zu Haymitch

Worum geht es in Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping? Wie schon The Ballad of Songbirds and Snakes ist auch der kommende Film ein Prequel. Diesmal wird die Geschichte der 50. Hungerspiele erzählt, bei denen Haymitch Abernathy aus Distrikt 12 teilnimmt – 24 Jahre vor den ersten Spielen von Katniss Everdeen.

Als Besonderheit gibt es bei diesen Spielen 4 Teilnehmer pro Distrikt, also einen potenziell blutigeren Überlebenskampf. Als Schurke im Film fungiert erneut Präsident Snow. In seiner jüngeren Variante wird er von Ralph Fiennes verkörpert.

Zusammen mit ihm kehren auch andere bekannte Figuren in einer jüngeren Version zurück. So wird man im Film auch Effie Trinken (Elle Fanning), Caesar Flickerman (Kieran Culkin) und natürlich Haymitch Abernathy (Joseph Zada) sehen und das Ereignis, das die Figuren auch Jahrzehnte danach noch heimgesucht hat, miterleben.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf den Film oder habt ihr genug von Panem? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Die Tribute von Panem waren nicht die ersten Werke, die ein Battle-Royale-Konzept genutzt haben. Ein japanischer Kultfilm machte das Konzept noch düsterer und ist für Quentin Tarantino ein besonderer Film: „Einfach geklaut“ – Für Tarantino ist ein 3-Milliarden-Dollar-Franchise die Kopie eines japanischen Kultfilms







